Las organizaciones que invierten más en una inteligencia artificial ética logran mayores beneficios operativos, mayor retorno de la inversión y una ventaja competitiva medible de la IA, de acuerdo con un reporte de IBM denominado “El motor de confianza de la ética de la IA”.

Este reporte, con opiniones de 915 ejecutivos en el mundo que incluyen a México, explica que la IA ética se basa en sistemas que tienen la habilidad para tratar individuos y grupos de manera equitativa considerando el contexto de su uso, además que son transparentes para incluir y entregar información sobre cómo fue diseñado y desarrollado.

La IA ética también debe notificar a los usuarios que están interactuando con un sistema de IA y debe priorizar y salvaguardar los datos de los usuarios; sin dejar de mencionar que entrega explicaciones interpretable por humanos para sus predicciones y conocimientos, explicó Manuel O’brien, Líder de Asuntos Gubernamentales y Regulatorios en IBM México.

Empresarios reportan mejores resultados con IA ética. Imagen: Jorge Arredondo

El reporte realizado por el IBM Institute for Business Value en colaboración con el Notre Dame- IBM Tech Ethics Lab, indica que entre los beneficios reportados se encuentra que 67% de los entrevistados reportó una mayor confianza de sus clientes, 58% asegura tener una reputación fortalecida y 58% precisó que la mitigación de riesgos reputacionales son las ventajas principales.

Además, 15% de los ejecutivos reportó ganancias en métricas operativas como eficiencia y efectividad. Mientras que 23% logró prevenir incidentes relacionados con la ética de la IA y 17 % mejoró la adopción general de la tecnología.

Motivados por estos beneficios las empresas están apostando financieramente por la ética lo que se refleja en que los ejecutivos mexicanos planean casi duplicar su inversión en IA ética, pasando del 5.3 % del presupuesto total de IA en 2023 a 10.7 % en 2026.

“La IA ética debe tener en cuenta la responsabilidad, privacidad de datos, equidad, capacidad de explicar, solidez, transparencia, inclusión, alineación de valores; así como la capacidad de ser monitoreada durante su ciclo de vida. Esta tecnología esta emergiendo como un motor estratégico con retornos de inversión medibles en México”, dijo Jorge Paz, experto en Ciencia de Datos e IA en IBM México.

Los retos para las empresas

De acuerdo con el estudio de IBM, alrededor de 49% de los ejecutivos afirman que las preocupaciones éticas son algunas de las barreras y que generar confianza es un desafío interno importante.

La falta de personal calificado es un tema para alrededor de 64% de las empresas, en este sentido 53% destacó los retos para capacitar a gran escala y 60% acusa la limitación de recursos financieros.

Mientras que casi la mitad de ellos identifican la capacidad de dar resultados explicables, sesgo o confianza como barreras clave para adoptar IA. Por el último el reporte explica que 44% de los ejecutivos ha establecido enfoques para integrar la IA ética en su estrategia de IA y 36% están aplicando hoy un conjunto de herramientas básicas específicas de IA ética.

“A medida que los sistemas de IA se vuelven más autónomos, los hallazgos evidencian la necesidad de que las organizaciones adopten la supervisión ética, no solo para el cumplimiento normativo, sino como impulsor de resultados empresariales medibles”, concluyó Jorge Paz.

