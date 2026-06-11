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Elementos de la Policía de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a una mujer y un hombre señalados por un ciudadano como posibles responsables de haberle robado su dispositivo móvil, mientras se encontraba en el cruce de las calles Venustiano Carranza e Isabel la Católica, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
Tras realizarles una revisión preventiva, los oficiales localizaron en poder del hombre de 33 años y la mujer de 48 años de edad, un total de 13 teléfonos celulares, de los cuales no pudieron acreditar la legal propiedad, además de dos mochilas.
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Ambas personas fueron trasladadas ante el agente del Ministerio Público, quien será el encargado de determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones correspondientes.
vr
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