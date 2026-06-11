Elementos de la Policía de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a una mujer y un hombre señalados por un ciudadano como posibles responsables de haberle robado su dispositivo móvil, mientras se encontraba en el cruce de las calles Venustiano Carranza e Isabel la Católica, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Tras realizarles una revisión preventiva, los oficiales localizaron en poder del hombre de 33 años y la mujer de 48 años de edad, un total de 13 teléfonos celulares, de los cuales no pudieron acreditar la legal propiedad, además de dos mochilas.

Las autoridades aseguraron un total de 13 teléfonos celulares. Foto: Especial

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Ambas personas fueron trasladadas ante el agente del Ministerio Público, quien será el encargado de determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones correspondientes.

vr