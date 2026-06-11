Hay eventos que se recuerdan por un gol. Otros por una canción. Y algunos, como México Vibra, terminan convirtiéndose en una fotografía de quiénes somos como país justo antes de un momento histórico.

La noche del 10 de junio, mientras faltaban apenas unas horas para que iniciara oficialmente el Mundial 2026, el Auditorio Nacional se transformó en una celebración de la cultura mexicana. No era un concierto cualquiera: además de reunir a varias generaciones de artistas nacionales, también funcionó como la sede mexicana del FIFA World Cup 2026 Countdown Concert, una serie de espectáculos simultáneos que conectaron a México, Canadá y Estados Unidos para marcar el inicio de la fiesta mundialista.

En el escenario aparecieron nombres como Andrea Bocelli, Los Ángeles Azules, Belinda, Elena Rose, Carlos Rivera, Emmanuel, Mijares, Benny Ibarra, Carla Morrison, Lucero y la sorpresiva participación de Carin León.

Pero entre la música, la emoción y las referencias futboleras, hubo algo más que llamó la atención: los looks. Porque si el Mundial es una conversación cultural, la moda también tenía algo que decir.

Belinda apostó por el negro absoluto

Mientras gran parte de las celebraciones mundialistas suelen estar llenas de color, Belinda hizo exactamente lo contrario.

La cantante apareció con un total look negro estilizado por Juka Fashion Stylist, compuesto por pantalones de pierna amplia, corsé estructurado, camisa negra, corset, corbata con aplicaciones brillantes y un sombrero de ala ancha que inmediatamente se convirtió en uno de los elementos más fotografiados de la noche.

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Lo interesante del look es que no buscaba replicar un traje tradicional mexicano ni un vestuario de escenario convencional. Más bien parecía jugar con referencias western, sastrería contemporánea y una actitud rockera que encaja perfectamente con la evolución estética que Belinda ha construido durante los últimos años.

Con un total look en negro, Belinda deslumbró durante su presentación en México Vibra. Foto: Instagram @javier_hairstyle

El resultado fue una imagen poderosa y teatral, donde el negro funcionó como protagonista absoluto. En una noche llena de simbolismos nacionales, ella optó por representar otra parte de la identidad mexicana: la capacidad de reinterpretar códigos clásicos desde una mirada contemporánea.

Y sí, volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las artistas más influyentes en la conversación de moda del país.

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Lucero llevó la tradición al escenario

Si Belinda representó una visión moderna y urbana, Lucero hizo exactamente lo contrario: abrazó la tradición.

La cantante apareció con un traje inspirado en la indumentaria charra, compuesto por una falda larga negra y una chaquetilla estructurada adornada con elaborados bordados dorados.

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El sombrero, pieza fundamental del conjunto, terminó de construir una imagen que remitía directamente a una de las expresiones más reconocibles de la cultura mexicana.

Lucero con un traje charro en México Vibra. Foto: Abril Macias | El Universal

Lo interesante es que el look evitó caer en el disfraz o la nostalgia excesiva. La silueta se sintió elegante, refinada y perfectamente adecuada para un evento cuyo propósito era mostrar la identidad cultural del país frente a una audiencia internacional.

En medio de una producción que recorrió distintas épocas y géneros musicales de México, Lucero parecía encarnar precisamente eso: una conexión entre pasado y presente.

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Los otros looks que destacaron en México Vibra

Elena Rose, por su parte, eligió una propuesta completamente distinta. La cantante apareció con un vestido blanco de líneas limpias y movimiento ligero que contrastó con la energía vibrante del espectáculo. La elección reforzó una imagen romántica y sofisticada, demostrando que la sencillez también puede destacar sobre un escenario tan importante.

Foto: Instagram @elenarose

Carla Morrison llevó una de las apuestas más elegantes de la noche con un vestido verde cubierto de lentejuelas. El diseño incorporaba hombros descubiertos y una estructura tipo corset que definía la silueta sin perder la esencia etérea que caracteriza a la cantante. Bajo las luces del Auditorio Nacional, las aplicaciones brillantes creaban un efecto casi líquido que acompañó perfectamente la atmósfera emotiva de su presentación.

Foto: Instagram @carlamorrison

Porque México Vibra no solo buscó celebrar la llegada del looks. También quiso mostrar las múltiples formas en que México se expresa a través de la música, la cultura y, por supuesto, la moda.

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