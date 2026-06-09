Porque apoyar a tu equipo favorito también es posible desde la moda, Shein acaba de lanzar una colección especial integrada por cardigans, jerseys, tops, pantalones y hasta trajes de baño para celebrar la fiebre por el Mundial 2026 de una manera muy chic.

Esta campaña, que lleva por nombre “Vamos con todo”, presenta cuatro escenarios de la vida cotidiana, en los que se puede llevar un look mundialista con prendas de estilo urbano y otras más inspiradas en los uniformes deportivos.

Si aún no tienes outfit para llevar a tu reunión o incluso al estadio para ver uno de los partidos, aquí te presentamos la colección completa junto con sus precios. ¡Seguro meterás un golazo fashionista!

Conoce los nuevos moods de Shein inspirados en el futbol. Foto: Cortesía Shein

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¿Qué incluye la colección "Vamos con todo" de Shein?

Shein ha presentado esta campaña para completar los momentos más sencillos y emocionantes que rodean el fútbol. Las piezas abordan tres tendencias para lucir esta temporada:

Actitud sport: prendas versátiles que combinan el confort con la estética deportiva contemporánea, ideales para disfrutar el juego en casa o en una reunión con amigos

En el juego: una selección con estilo urbano y social, perfectas para verse con actitud y estilo, sin tanto esfuerzo

Modo fan: piezas diseñadas para crear atuendos expresivos y llenos de energía, con los que puedes gritar gol dentro y fuera de la cancha

Para estar en casa o salir con amigos, esta colección ofrece diferentes estilos para tus looks mundialistas. Foto: Cortesía Shein

La colección es unisex, apta para grandes y pequeños; en los diseños predominan los jerseys deportivos, bermudas amplias, jeans con apariencia deslavada, shorts en tonalidades brillantes y accesorios como corbatas, pañuelos, gorras y lentes.

También hay sets con prendas de telas frescas para estar en casa: desde blusas blancas con toques rojos, verdes y azules, hasta complementos como unas botas hasta la rodilla con cordones que emulan la silueta de unos tachones.

Y si ya tienes a tu selección favorita, como parte de la campaña Shein ha presentado unos cardigans tejidos con los colores de los equipos del mundo.

Otras opciones disponibles en su web para sumar a tus looks son pantalones estilo cargo, calcetines a rayas y minifaldas plisadas.

Shein también cuenta con otras opciones de prendas para celebrar el Mundial 2026. Foto: Shein

¿Dónde comprar la colección "Vamos con todo" de Shein?

No tienes que romper el cochinito para verte trendy este Mundial 2026; las piezas de la campaña “Vamos con todo” tienen costos que van desde los $220. Todas se encuentran disponibles en su sitio oficial o directamente en la app de Shein.

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