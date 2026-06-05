En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la industria de la moda vuelve a colocarse en el centro de la conversación sobre la sostenibilidad. Considerada una de las actividades económicas con mayor impacto ambiental a nivel global, este sector enfrenta importantes desafíos relacionados con el consumo de agua, la generación de residuos textiles y las emisiones de carbono durante la fabricación.

Ante este panorama, cada vez más empresas buscan transformar sus modelos de producción y distribución para reducir la huella ambiental y promover prácticas más responsables. Una de ellas es MAJA Sportswear, que incluso tiene un proyecto enfocado en generar un impacto positivo tanto en el medio ambiente como en las comunidades.

Para conocer más sobre los retos y oportunidades que enfrenta la moda sostenible, así como las medidas que están adoptando las marcas y las que pueden adoptar los consumidores, en De Última conversamos con Jonathan Reyes, Director de Responsabilidad Social de MAJA Sportswear y líder de Huella MAJA.

¿Qué recursos naturales se gastan al fabricar ropa?

De acuerdo con datos de la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la industria de la moda utiliza alrededor de 93,000 millones de metros cúbicos de agua al año para la confección de prendas de vestir.

Este gasto se distribuye por piezas, por ejemplo, para un pantalón se necesitan alrededor de 7,500 litros de agua; para una camiseta o playera de algodón se necesitan de 2,000 a 2,700 litros de agua; y para piezas sintéticas se necesitan aproximadamente 1,700 litros de agua.

Algunas de las prendas sintéticas provienen de recursos no renovables como el petróleo, mientras que otras derivan de fuentes vegetales y de animales. Todos ellos se tiñen con pigmentos, que terminan siendo tóxicos tanto para el ecosistema acuático como para los consumidores y las personas que las fabrican.

Y el daño no para ahí; según la UNCTAD, al transportar la ropa se emiten grandes cantidades de dióxido de carbono (CO 2) vía marítima y aérea. Y ya en las manos del consumidor final, al lavar la ropa se desprenden microplásticos contaminantes para el medio ambiente.

Para reducir ese impacto, las empresas han comenzado a integrar programas de reciclaje y centros de acopio para reutilizar las prendas, además de optar por materiales menos agresivos, tal es el caso de MAJA Sportswear.

Esta marca mexicana, con un estilo de ropa outdoor y deportiva, mantiene en paralelo la plataforma Huella MAJA, enfocada en el cuidado del medio ambiente y la fabricación de ropa con materiales sustentables.

MAJA Sportswear. Foto: Cortesía de MAJA Sportswear

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¿Qué materiales sustentables se pueden encontrar en la ropa?

MAJA Sportswear y Huella MAJA seleccionan minuciosamente las telas para fabricar sus prendas y se asocian con proveedores que cumplen con su visión por el cuidado de los ecosistemas.

“Buscamos proveedores que cumplan con el ahorro del agua y consumo de energía. Seleccionamos fábricas que tengan esos indicadores de impacto ambiental (...), no sólo nos enfocamos en la calidad de la tela, también nos basamos en los procesos”, señala Jonathan Reyes.

Los materiales más comunes que se usan en la industria son poliéster y algodón; sin embargo, esta marca ha optado por migrar a textiles más sustentables como el algodón orgánico y el PET reciclable.

Además, la firma mexicana ha retirado de su catálogo las prendas azul cobalto, pues de acuerdo con el experto éste pigmento fue detectado como un potencial contaminante para el medio ambiente.

Jonathan Reyes, Director de responsabilidad Social de MAJA Sportswear y líder de Huella MAJA. Foto: Cortesía MAJA Sportswear

¿Qué hacen las empresas para reducir la contaminación textil?

Jonathan Reyes enfatiza que, en la actualidad, parte del compromiso de las empresas es reforzar la comunicación con los clientes e involucrarlos en la reutilización de prendas y guiarlos hacia un consumo responsable.

Desde MAJA Sportswear se busca lanzar campañas de reciclaje junto con bancos de ropa, que tiene por objetivo recolectar las prendas que ya no se utilizan y, en lugar de desecharlas, aprovecharlas para crear prendas nuevas.

Otra de sus estrategias es enfocar las campañas a la solución de problemas sociales; por ejemplo, con “Aventura Verde” se donaron $8.00 por cada compra de una prenda color verde, caqui o beige. El dinero fue donado a una asociación encargada de liberar tortugas marinas en México.

Y a nivel del consumidor, ¿qué se puede hacer? El líder de Huella MAJA recomienda adquirir ropa deportiva, o cualquier tipo de prenda, prestando atención a los materiales y telas con las que se realizan. Este dato siempre debe ser visible en la etiqueta.

Antes de comprar una prenda, revisa la etiqueta de sus materiales para hacer un consumo responsable. Foto: Cortesía MAJA Sportswear

Las marcas de moda vs. la industria fast fashion

Durante los últimos años, diversas casas de moda han decidido priorizar el cuidado ambiental y reducir la frecuencia de sus lanzamientos, ello con el objetivo de frenar el hiperconsumo y lo efímero que puede ser una colección de ropa.

Anteriormente, las firmas optaban por sacar hasta 24 colecciones anuales, lo que en consecuencia creaba un ciclo corto de uso para sus piezas y al mismo tiempo las volvía desechables en cuestión de semanas.

Sin embargo, marcas como Gucci, Giorgio Armani, Iris Van Herpen, Saint Laurent y Stella McCartney han decidido combatir este fenómeno con colecciones mejor pensadas, elaboradas con materiales más duraderos y usables en cualquier temporada del año.

Para muestra Stella McCartney, que en su colección Primavera-Verano presentó piezas con textiles amables con el medio ambiente e innovaciones como las plumas veganas "Fevvers", hechas de pasto cultivado y libres de crueldad animal.

De acuerdo con datos de Profeco, la industria textil gasta el 20% del agua global. Foto: Unsplash

No tenemos que irnos a lo global para ver las acciones que están combatiendo la industria fast fashion. Las marcas mexicanas, como MAJA Sportswear, se unen a la lucha desde que nace la idea de una colección hasta que se ve materializada con procesos sostenibles.

“Trabajamos en la huella ambiental o huella ecológica. Lo tomamos muy en serio para poder crecer como marca y tratar de reducir el impacto de nuestros recursos naturales en los procesos que hacemos con la ropa”, concluyó Jonathan Reyes.

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