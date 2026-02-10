San Valentín está a la vuelta de la esquina y con este día vienen los regalos, los ramos de rosas, los peluches, los chocolates y hasta los outfits en pareja.

El 14 de enero es una fecha para pasarla bien y escoger un look de cita. Y la buena noticia es que MAJA Sportswear acaba de presentar su nueva colección "Enamorados del Outdoor", que ayudará a los amantes a lucir de impacto.

Si quieres conocer todos los detalles de las piezas y cuándo se lanzan, aquí te lo decimos.

MAJA Sportswear presenta su nueva colección “Enamorados del Outdoor”. Foto: Cortesía MAJA Sportswear

Leer también Este es el shampoo viral que disimula las canas

¿Cómo es la colección "Enamorados del Outdoor" de MAJA Sportswear?

De acuerdo con la marca MAJA Sportswear, “los básicos” son prendas que se pueden encontrar en cualquier clóset. Y, además de ser una excelente opción para regalar este Día del Amor y la Amistad, van ad hoc con una cita.

Otra ventaja es que son altamente funcionales, lo que quiere decir que una vez que los vistes, no tienes que desecharlos o aventarlos en tu armario hasta que llegue una nueva temporada para usarlos.

“Vemos una tendencia clara hacia el regalo útil: piezas versátiles que resuelven clima, movilidad y logística sin perder estilo. Son básicos que se integran a la rutina y elevan cualquier plan", señala Jhabiv León, director de Marketing de MAJA Sportswear.

Precisamente, este principio es el que persiguen con su nueva colección de ropa, integrada por piezas como:

Camisa de mezclilla

Esta camisa de mezclilla cumple la función de una capa ligera y protege al cuerpo de cualquier clima. La puedes llevar abotonada cuando sea fresco o abierta en los días calurosos.

Según la marca, es una pieza inspirada en la vida del rancho, en la herencia ranchera y lo que significa vivir en dicho lugar. En los detalles, integra elementos tradicionales como el canesú trasero y el cuello en punta.

Además, la mezclilla puede ser altamente duradera debido a que está hecha con estiramiento 4 vía:

La camisa de mezclilla de MAJA Sportswear es para todos los climas. Foto: Cortesía MAJA Sportswear

Mochila MAJA, el accesorio más útil

A cualquier lado que vayas y sea cual sea tu estilo, seguramente siempre llevas una mochila para cargar tus objetos valiosos.

Pues este accesorio de MAJA Sportswear es compacto, cómodo, práctico y resistente, lo que permite tener las manos libres para moverse con confianza.

Su diseño es discreto y en color negro, perfecto para regalar a tu pareja o amigo en esta temporada del amor y la amistad:

La Mochila MAJA es compacta, cómoda, práctica y resistente. Foto: Cortesía MAJA Sportswear

Gorra MAJA con inspiración montañista

Si tu accesorio favorito o el de tu pareja son las gorras, seguro este producto les encantará.

Además de cubrir del sol, viento y calor, la gorra de MAJA Sportswear ha sido diseñada para llevarse con cualquier atuendo. Además, cuenta con una estructura de 6 paneles, ajuste cómodo y estable.

Como dato adicional, la malla trasera de la gorra permite la ventilación en la cabeza; mientras que al frente tiene un parche bordado con inspiración montañista:

La gorra de MAJA Sportswear cuenta con bordado de inspiración montañista. Foto: Cortesía MAJA Sportswear

¿Qué significan los colores de la nueva colección de MAJA Sportswear?

Algo interesante que está ocurriendo en la actualidad es el cambio de colores en la estética romántica. Ya no predominan los tonos brillantes como el rosa o el rojo; ahora se utilizan opciones más neutrales, por ejemplo, arena, olivo, azul desgastado y grises.

Y la colección de MAJA Sportswear es la prueba de lo anterior, ya que su inspiración viene de la tierra mexicana y el exterior como refugio. En definitiva, resulta un acierto para las parejas que adoran el estilo vaquero.

Pero eso no es todo, sino que "Enamorados del Outdoor" busca reforzar una idea simple: el amor también se construye afuera. Así que sí, esta es una invitación a vivir San Valentín con un plan real, en movimiento y al aire libre.

Con esta colección, MAJA Sportswear reconoce a las parejas aventureras. Foto: MAJA Sportswear

Leer también Cómo identificar un perfume pirata

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters