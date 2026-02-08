La realidad es que cuando llegamos a cierta edad las canas son propensas a salir sin parar o en su defecto, aparecer en tu melena a una edad joven debido tus genes, es decir, también pueden ser hereditarias. Si quieres disimular tus canas sin tinte,pero no sabes cómo, continúa leyendo.

Expertos afirman que el tinte de cabello suele contener ingredientes que lo maltratan, por lo que no se recomiendo abusar de él, estos mismos aconsejan dejarlo descansar al menos un mes

Si ya no quieres seguir dañando tu cabello, pero no te gustan tus canas, entonces prueba el shampoo japonés que puede disimular las canas sin dañar tu melena.

Disimula tus canas sin tinte. Foto: Unsplash

¿Cuál es el shampoo japonés viral que disimula las canas?

El shampoo japonés que no daña ni reseca las puntas de tu cabello tiene un nombre largo, es el Hair Dye Shampoo, 3 in 1 Instant Hair Dye Shampoo.

Este shampoo no contiene amonio, ni parabenos y tampoco productos que puedan lastimar a tu cabello, al contrario, contiene ingredientes vegetales y no irritantes. Además de darle brillo a tu cabello, funcionan como shampoo, acondicionador y tinte, cumpliendo con su función 3 en 1.

Ingredientes naturales

Extracto de fo-ti

Extracto de ganoderma lucidum

Extracto de sésamo negro

Extracto de saponina

Extracto de ginseng

Es apto para todo tipo de cabello

No te preocupes por tu tipo de cabello, ya sea que lo tengas lacio, rizado, quebrado o seco, este producto es ideal para cualquiera, hasta brinda hidratación. Si el color de tu melena es negro, marrón, rubio o castaño, tampoco hay problema, el disimulador de canas hará el mismo trabajo y lo puedes encontrar en distintos colores.

Cómo usar el shampoo japonés

De acuerdo con cremasymas, sugiere hacer una prueba en la piel antes de usarlo, para descartar alergias. A la hora de aplicar el producto no debes tener el cabello previamente lavado, debe de estar ompletamente seco y se recomienda utilizar guantes.

Después de aplicarlo, déjalo reposar de 15 a 20 minutos, después enjuágalo con agua tibia. El color en tu cabello durará entre seis u ocho semanas.

Se sugiere integrarlo a tu lavado de cabello diario para obtener mejores resultados, entre más uso le des, verás que tus canas se irán desvaneciendo.

Enjuaga el producto con agua. Foto: Unsplash

¿Sabías que las canas también se heredan?

La revista UNAM Global señala que también son llamadas, canas prematuras, aparecen en la adolescencia o antes de los 30 años. Las razones son: pueden asociarse a poliosis, condición no grave de salud; por consumo de algún medicamento o hereditarias.

Las canas pueden adquirir un color gris o amarillento.

