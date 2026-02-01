San Valentín es el día en que puedes regalar flores, peluches o chocolates a tu familia, pareja o amigos sin parecer empalagosa. Pero también es un pretexto para consentirte con regalos como una manicura.

Ya sea con diseños románticos o con colores llenos de pasión como el rojo, hacerte las uñas es una manera única de celebrar el amor en grande. Por eso, hoy te presentamos 5 ideas.

¿Qué diseños de uñas con corazones lucir en San Valentín 2026?

1. Uñas con corazones aleatorios

Comenzamos con un diseño básico pero perfecto para la ocasión.

Como seguramente sabrás, el corazón es el símbolo universal del amor y en San Valentín lo vemos por todos lados. Así que puedes agregar agregarlo a tus uñas de manera aleatoria y hasta jugando con los tamaños.

Esta idea combina una base rosa pastel con pequeños corazones en color rojo, lo que hace un contraste llamativo y muy romántico:

Uñas con corazones aleatorios. Foto: Etsy

2. Uñas french en forma de corazón

La manicura francesa es el estilo preferido de muchas y este 14 de febrero se llevará con la silueta de un corazón en la punta.

En lugar de irte por el color blanco y una línea recta, te recomendamos experimentar con este diseño que evoca al amor y entre mezcla tonos rosa pastel, blanco y rojo sobre una base nude:

Uñas french en forma de corazón. Foto: Etsy

3. Uñas french coquette

Otra manera de usar el estilo french en las uñas es combinándolo con texturas tipo encaje y detalles como trazos de moños hechos a mano alzada.

Lo mejor de la tendencia francesa y coquette se unen en este diseño; juega con tonos peach fuzz, rosa bebé y leche en la base. Sin duda, hará lucir muy femeninas tus manos:

Uñas french coquette. Foto: Etsy

4. Uñas con perlas y corazones

Si prefieres el estilo maximalista, pide a tu manicurista este diseño con aplicaciones de perlas en un fondo blanco. Las decoraciones se pueden llevar en líneas o en los bordes del corazón.

No es necesario utilizar perlas en todas las uñas: elige llevarlas en un solo dedo para no sentir demasiado peso:

Uñas con perlas y corazones. Foto: Etsy

5. Uñas multi-San Valentín

Si eres de estilo arriesgado, combina todos los elementos típicos de San Valentín en tu uñas. Corazones rojos, fondos rosados, puntos de diversos tamaños y hasta degradados pueden darle a tu manicura una apariencia de 10.

¿Cuál diseño fue tu favorito?

Uñas multi-San Valentín. Foto: Etsy

