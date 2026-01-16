Las uñas pueden decir mucho sobre tu personalidad, tu estilo de vida e incluso revelar tu profesión. Por eso, elegir el mejor diseño puede sumar puntos extra en esa junta o presentación ejecutiva tan importante.

Hoy en De Última te compartimos 5 estilos que te ayudarán a verte como toda una "corporate girl".

¿Qué uñas son aceptables para trabajar en la oficina?

La imagen que proyectas ante los demás, sobre todo en un ambiente laboral, dice mucho sobre cualidades como la atención al detalle, el perfeccionismo y, al mismo tiempo, incrementa la confianza en una misma.

Por lo anterior, llevar una manicura pulida es el objetivo de muchas mujeres y hasta de hombre, porque no es necesario ponerles esmalte. Hay profesiones que impiden el uso de uñas acrílicas o de gel, pero siempre deben ir bien recortadas y limpias.

Si no tienes mucho tiempo de ir al salón de belleza, puedes llevarlas al natural con siluetas como:

Redonda: fáciles de mantener, lucen prolijas y ordenadas.

Ovalada: aportan elegancia sin resultar demasiado atrevidas.

Cuadrada con bordes suaves: brindan una apariencia profesional y limpia, ideal para entornos corporativos.

¿Qué diseños de uñas llevar para ser una "corporate girl"?

1. Nude sólidos

Son una opción atemporal y fácil de combinar con cualquier look. Las uñas nude resultan versátiles y de mantenimiento sencillo, perfectas para el día a día en la oficina.

Tonos como el beige suave, rosa empolvado, blanco pálido o gris suave son alternativas para darle a la manicura un aspecto pulido y natural.

Además, dichos colores ayudan a estilizar visualmente las manos.

Los tonos nude son ideales para la oficina por su elegancia y versatilidad. Foto: Freepik

2. Pasteles aperlados

Añaden un toque de personalidad sin resultar demasiado atrevidos. Los esmaltes azul nube, lavanda suave, menta claro o rosa viejo son las mejores opciones para hacer que las manos luzcan bien arregladas en la oficina.

En un acabado aperlado, transmiten frescura y creatividad, manteniendo el aspecto profesional en reuniones de último momento o en eventos corporativos, como cenas y desayunos.

Las uñas en colores pastel añaden un toque de personalidad y no rompen el código laboral. Foto: Freepik

3. Manicura francesa

Un clásico dentro de los diseños de uñas porque combina sofisticación y minimalismo, cualidades que destacan mucho en la moda de oficina. Ya sea con la tradicional punta blanca o en su versión micro french, su diseño proyecta creatividad para emprender cualquier proyecto.

También puedes lucirlas en versiones más modernas con puntas en beige, vainilla e incluso un toque metálico.

La manicura francesa sigue siendo de los favoritos, incluso en la oficina. Foto: Freepik

4. Uñas con degradado

Este estilo, conocido como baby boomer u ombré, consiste en un degradado suave de tonos neutros, generalmente del rosa claro al blanco.

Se trata de una alternativa elegante y refinada, que al mismo tiempo aporta dimensión a las uñas sin robar demasiado la atención entre todo tu arreglo personal.

El efecto degradado en tonos claros aporta delicadeza y modernidad a la manicura de oficina. Foto: Etsy

5. Brillos discretos

Para quienes buscan un detalle especial, los diseños de uñas con partículas de brillos es la opción más acertada. Eso sí, se recomienda optar por destellos sutiles sobre bases nude o transparentes, evitando las aplicaciones gruesas.

Esta manicura refleja la luz de manera natural.

Los brillos pueden elevar un diseño sencillo de uñar y no restan formalidad. Foto: Etsy

