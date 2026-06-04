París. La inflación interanual en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) aumentó al 4.4% en abril de 2026, frente al 4% registrado en marzo, impulsada principalmente por el fuerte encarecimiento de la energía, informó la organización.

La inflación general se aceleró en 23 de los países miembros de la OCDE. Los mayores incrementos, de un punto porcentual o más, se registraron en Bélgica, Chile, Grecia, Italia y Turquía.

En contraste, la inflación se mantuvo prácticamente estable en seis países y descendió en nueve, destacando Suecia, donde la caída de los precios de los alimentos compensó el fuerte aumento de los costes energéticos.

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La inflación energética anual en la OCDE continuó su escalada y alcanzó el 13.2% en abril, 5.1 puntos porcentuales más que el mes anterior. Por su parte, la inflación de los alimentos avanzó hasta el 4.0%, mientras que la inflación subyacente -que excluye alimentos y energía- permaneció prácticamente estable en el 3.6%.

La mayoría de los países de la organización, 31 de los 37 con datos disponibles, registraron aumentos en la inflación energética. No obstante, esta siguió siendo negativa en Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Islandia y Japón, pese al repunte observado en abril.

Inflación energética en el G7

En el grupo de las siete economías más avanzadas (G7), la inflación anual aumentó hasta el 3.2%, frente al 2.8% de marzo. Estados Unidos registró la tasa más elevada, con un 3.8%, el nivel más alto desde mayo de 2023, al tiempo que Canadá, Francia, Alemania e Italia también experimentaron aumentos hasta niveles no vistos desde 2023 o 2024.

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Por el contrario, en el Reino Unido la inflación subyacente cayó al 2,8 %, su nivel más bajo desde septiembre de 2021, contribuyendo a una moderación de la inflación general.

La inflación energética en el G7 alcanzó el 13.6%, con tasas de dos dígitos en Canadá, Francia, Alemania y Estados Unidos. En el caso canadiense, el incremento estuvo parcialmente relacionado con un efecto de base derivado de la eliminación del impuesto al carbono aplicado a los consumidores en abril de 2025.

A pesar del encarecimiento de la energía, la inflación subyacente siguió siendo el principal motor de la inflación general en Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, las tres economías del G7 con mayores tasas de inflación.

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En la zona euro, la inflación interanual medida por el Índice Armonizado de Precios de Consumo (IAPC) se elevó al 3.1% en abril, frente al 2.6% de marzo. La inflación energética se disparó hasta el 10.8%, su nivel más alto desde febrero de 2023, mientras que la inflación subyacente y la de los alimentos se mantuvieron estables en torno al 2.2%.

Según la estimación preliminar de Eurostat, tanto la inflación general como la energética en la eurozona se mantuvieron prácticamente sin cambios en mayo, en el 3.2% y el 10.9%, respectivamente, mientras que la inflación subyacente habría aumentado al 2.5%.

En el conjunto del G20, la inflación anual se situó en el 4.3% en abril, frente al 4.0 del mes anterior. Los precios se aceleraron en Brasil, China, India y Sudáfrica, mientras que descendieron en Indonesia y, en menor medida, en Argentina. En Arabia Saudí, la inflación permaneció prácticamente estable.

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