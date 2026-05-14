En el primer trimestre del año, empresas originarias de Argentina cerraron transacciones para ocupar naves industriales en el territorio mexicano por 217 mil 393 metros cuadrados, superando a las estadounidenses, de acuerdo con cifras de la consultora del sector inmobiliario Datoz.

Este cambio de liderazgo por país de origen se debe a que el auge del comercio electrónico sigue impulsando la demanda de naves industriales en todo el país, incluso por arriba de la demanda de empresas manufactureras.

Fuente: Datoz e Inegi

Así, Argentina superó la ocupación de naves industriales de empresas provenientes de Estados Unidos, que habían dominado previamente los registros, pero ahora participaron con un total de 159 mil 793 metros cuadrados de enero a marzo de 2026.

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“Ver a un país sudamericano superar el ritmo de absorción trimestral de Estados Unidos en el arranque de 2026 es el indicador que redefine los mapas de prospección.

“Estos picos de demanda subrayan que el sector industrial mexicano no depende del nearshoring tradicional, sino que atrae operaciones diversificadas”, explicó Pablo Quezada, CEO de Datoz.

La empresa que lidera la inversión de capital argentino en naves industriales del país es Mercado Libre, tras inaugurar en enero un centro logístico en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Se trata del mayor centro de ese tipo para la empresa en América Latina, con superficie de 80 mil metros cuadrados y capacidad para procesar hasta 600 mil paquetes diarios.

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El año pasado, la inversión de Argentina en naves industriales ocupaba el tercer lugar, después de Estados Unidos y China, pero al inicio de 2026 ya se colocó como el principal inversionista.

De enero a marzo, el tercer lugar en ocupación de naves industriales fue para China con 55 mil 444 metros cuadrados, y le siguieron Corea del Sur, con 35 mil 890, y Alemania, con 10 mil 700.

Estados Unidos ha sido el principal inversionista en el sector industrial con empresas dedicadas a la manufactura y diversos artículos de exportación.

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En los últimos 12 meses, las empresas de la Unión Americana mantienen su posición hegemónica, al registrar una renta de un millón 56 mil metros cuadrados.

Quezada comentó que la mayor demanda de espacios industriales proviene de servicios de almacenamiento para empresas de comercio electrónico, y en segundo lugar, de empresas de fabricación de equipo de cómputo, comunicación y accesorios electrónicos.

En tercer sitio se ubicó la fabricación de aparatos electrónicos y equipo de generación eléctrica.

Datoz considera que el comercio electrónico tiene una mayor resiliencia en el mercado industrial, ya que se basa en el consumo interno y el crecimiento de la población, y no depende de acuerdos como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para proyectar su crecimiento.

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Logística y consumo

A escala nacional, en el primer trimestre del año el mercado industrial mostró una transición luego de la expansión de la relocalización de las cadenas de suministro (nearshoring), con un nivel de ocupación moderado, de acuerdo con la consultora inmobiliaria Solilli.

El inventario industrial a nivel nacional alcanzó 112.6 millones de metros cuadrados, lo que representa un crecimiento de 6% en comparación con el primer trimestre de 2025.

De enero a marzo se incorporaron 1.1 millones de metros cuadrados, correspondientes a 57 proyectos industriales concluidos.

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Los inicios de construcción de nuevas naves industriales se concentraron en Ciudad de México, con 25% del total, seguida por Guadalajara, con 18%, y Guanajuato, con 15%, lo que demuestra que el enfoque hacia la logística y consumo interno, no tanto la actividad manufacturera, es lo que está impulsando al sector.

En tanto, la disponibilidad de naves industriales mantiene una tendencia al alza, particularmente en la región norte, la más expuesta a la dinámica comercial con Estados Unidos.

Los mercados con los niveles más elevados de naves disponibles son Tijuana, con tasa de 9.1%, seguida de Monterrey y Reynosa, ambos con 6.5%.

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Factores de riesgo

El CEO de Datoz agregó que, para lo que resta del año, existen riesgos como la revisión del T-MEC.

“Ahora que se va a revisar el acuerdo comercial, en particular con Estados Unidos, si llega a haber algo que afecte a alguna industria clave como la automotriz, esto se reflejará en la demanda de espacios industriales.

“Lo que interesa a los inversionistas es la incertidumbre sobre los aranceles. El año pasado hubo un comportamiento errático por parte de Estados Unidos, con su política comercial, y los inversionistas ya no sabían qué hacer. Ahora parece que todo está enfocado a apoyar al sector secundario”, explicó.

Además, la inflación y el costo para los productores puede impactar en el consumo interno, de manera que otro factor relevante será la política monetaria del Banco de México, agregó.

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