La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), ya está alertando sobre los posibles efectos negativos que puede tener la sobre regulación del sector gasolinero en México. Y el tope de precios.

“Si la regulación incrementa costos sin traducirse en simplificación operativa, se afecta la capacidad de inversión”, señaló Enrique Félix Robelo, presidente de esta organización en la Onexpo Convención y Expo 2026 realizada en Mérida, Yucatán.

En los últimos años el sector gasolinero ha tenido una mayor regulación operativa y fiscal como son los controles volumétricos para combatir el mercado ilícito de combustibles.

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Además, desde 2025 el sector está enfrentando presiones en sus márgenes de rentabilidad por los acuerdos voluntarios para reducir o controlar el precio de los combustibles, como es la gasolina Magna y más recientemente el diésel, ante los aumentos internacionales del petróleo por las problemáticas en medio oriente.

Ante esta situación, destacó que es importante que los empresarios del sector continúen teniendo márgenes de rentabilidad para perdurar en el negocio.

“Hemos mantenido una postura de respeto, con responsabilidad y cautela al sostener que los acuerdos para precios máximos entrañan límites operativos y temporales muy complicados para las estaciones de servicio.

“Esos límites no pueden ser obviados, sobre todo en regiones con altos costos logísticos. Somos insistentes en que es indispensable el análisis oportuno y la aplicación de mecanismos compensatorios que hagan sostenibles y perdurables los acuerdos”, añadió Robelo.

Desde febrero de 2025 el gobierno Federal ha acordado voluntariamente con los empresarios que el precio de la gasolina Magna se limite a máximo 24 pesos el litro, posteriormente ya en 2026 y a partir de los aumentos en el combustible por la guerra en el medio oriente, se determinó otro nuevo acuerdo para controlar el precio del diesel, actualmente a 27 pesos el litro.

Ante esa situación sector gasolinero han acusado las dificultades que tienen para sostener estos precios.

Empresarios aseguran que las medidas gubernamentales aumentan costos y reducen capacidad de crecimiento. (13/05/26) Foto: Onexpo

La explicación que ofrecen es que ante las dificultades y costos logísticos, fiscales, de almacenamiento y de rotación de inventarios se ha complicado cumplir con el precio propuesto.

Por otra parte, el gobierno federal ha aportado recursos fiscales como incentivos para subsidiar el IEPS de las gasolinas o directamente a través de descuentos en las estaciones de reparto de Pemex.

Todo esto mientras el gobierno federal combate el robo a combustibles y su mercado ilegal.

“La industria gasolinera en México vive uno de los momentos más complejos y, al mismo tiempo, más trascendentes de la historia.

“Estamos frente una etapa de transformaciones profundas donde convergen nuevos marcos regulatorios, presiones sobre márgenes, cambios tecnológicos, exigencias ambientales, retos de seguridad y de combate a la informalidad y un mercado muy dinámico, con consumidores cada vez más informados y demandantes”, apuntó el presidente de Onexpo.

Además, señaló que si persiste la competencia desleal o el mercado ilícito, se distorsiona la rentabilidad de quienes sí cumplen y acatan el marco legal en vigor.

“Cuando por cualquier causa se debilita la certidumbre en las reglas del juego se frenan proyectos, y se afecta la creación de infraestructura y la generación de empleo.

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“Desde Onexpo Nacional creemos que el diálogo institucional será fundamental para lograrlo. La construcción de valor no puede darse desde la indiferencia ni desde la confrontación que excluye”, anotó Robelo.

Es así que, el representante de la Onexpo apremió al sector a construir desde la colaboración, la técnica y la comprensión de la realidad del sector, es una exigencia que compromete a las partes. Recordemos que la historia nos ha enseñado que ni el estado ni el mercado pueden solos.

“Construir desde la colaboración, la técnica y la comprensión de la realidad del sector, es una exigencia que compromete a las partes. Recordemos que la historia nos ha enseñado que ni el estado ni el mercado pueden solos”, señaló el presidente de Onexpo.

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