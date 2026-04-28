Sheinbaum pacta con gasolineros reducción al diésel; proyectan para la siguiente semana precio de 27 pesos por litro

Los gasolineros y la presidenta Claudia Sheinbaum con su gabinete de energía acordaron actualizar el "pacto voluntario" para bajar todavía más el precio del diésel para la siguiente semana en 27 pesos por litro.

“Pues la propuesta es llegar a los 27 pesos para la semana que entra con un apoyo ahí de todas las dependencias involucradas y el sector petrolero”, apuntó Enrique Félix Robelo, presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo).

El representante de los gasolineros expuso que en la reunión se recibieron todas las solicitudes de parte de los empresarios, ya que estos han expresado complicaciones para alcanzar los precios propuestos por el gobierno federal.

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En un primer acuerdo el precio establecido para el diésel fue de 28.50 por litro, posteriormente fue 28.28, y luego 28 pesos.

“Ahorita estaba muy contenta la presidenta, se le informó de cómo van avanzando estas mesas de negociación y se agradece toda esta apertura que tiene el gobierno a través de la subsecretaría de energía, de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y todas las autoridades involucradas. “Creo que es la mejor manera de llegar a los buenos acuerdos.”, añadió el ejecutivo entrevistado al salir de la reunión en Palacio Nacional.

Desde finales de febrero el precio de los combustibles se ha incrementado de forma súbita como consecuencia del conflicto bélico en oriente medio y el cierre del Estrecho de Ormuz en donde 25% de los combustibles a nivel mundial se movilizaban.

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La presidenta ha señalado que ha apoyado en este sentido a que el precio no aumente de forma drástica con los incentivos por ejemplo al Impuesto Especial para Producción y Servicios (IEPS) y también a descuentos en las terminales de almacenamiento y reparto (TARs) de Pemex.

Cuestionado sobre las problemáticas que enfrentan los pequeños empresarios, que a diferencia de los grandes consorcios que tienen economías de escala para poder maniobrar los movimientos del hidrocarburo, dijo que están apoyándolos y lo están representando en estas reuniones.

“Estamos apoyando eso, son situaciones que hemos estado exponiendo precisamente de esos pequeños empresarios que están en este tipo de situaciones. Son varios temas, no nada más es eso, son temas de logística, estaciones de servicio que de repente se encuentran alejadas de los centros de distribución y son temas que hemos tratado y ahorita lo explicamos en la reunión previa y se comprometieron a atender todos estos temas de que que estamos exponiendo que complican en ciertos lugares la baja del precio”, respondió el ejecutivo.

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