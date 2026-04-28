Más Información

FGR investiga caso CIA en Chihuahua; Maru Campos dijo desconocer operación con agentes de EU, señala Harfuch

FGR investiga caso CIA en Chihuahua; Maru Campos dijo desconocer operación con agentes de EU, señala Harfuch

Vicente Carrillo Fuentes negocia acuerdo de culpabilidad con EU; siguiente comparecencia de "El Viceroy" será en julio

Vicente Carrillo Fuentes negocia acuerdo de culpabilidad con EU; siguiente comparecencia de "El Viceroy" será en julio

"El Jardinero" operaba una red de extorsión contra transportistas de carga: Harfuch; detectan "rutas ilegales" del CJNG

"El Jardinero" operaba una red de extorsión contra transportistas de carga: Harfuch; detectan "rutas ilegales" del CJNG

FGR agrega delito de narcotráfico al caso de hermanos Farías; expone red ligada a aduanas y contrabando

FGR agrega delito de narcotráfico al caso de hermanos Farías; expone red ligada a aduanas y contrabando

IMCO y EL UNIVERSAL lanzan Radar Arancelario; consulta gravámenes y su impacto en minutos

IMCO y EL UNIVERSAL lanzan Radar Arancelario; consulta gravámenes y su impacto en minutos

El 60% de mexiquenses aprueba gestión de Delfina

El 60% de mexiquenses aprueba gestión de Delfina

La aerolínea de bajo costo anunció un incremento de y una reducción de frecuencias para amortiguar el impacto del alza en el precio de la .

Holger Blankenstein, vicepresidente ejecutivo de la línea aérea dijo que la empresa ejecutará algunas acciones dirigidas a mitigar el alza en el , combinando un ajuste de tarifas y una consolidación de vuelos para preservar el efectivo.

En cuanto a tarifas, la aplicará un incremento de doble dígito en sus precios tanto para el mercado doméstico como el internacional, especialmente en el segmento transfronterizo.

Lee también

“El mercado internacional ha demostrado una menor elasticidad y en el mercado doméstico la demanda se ha mostrado resiliente al ajuste de tarifas”, indicó Blankenstein, en conferencia con analistas para discutir sus estados financieros.

Los servicios complementarios conocidos como ancillaries también tendrán un .

En cuanto al ajuste de vuelos, Volaris realizará una reducción táctica de frecuencias sin cancelar rutas, lo que permitirá mantener la conectividad para los pasajeros en determinados periodos.

Lee también

De esta manera, Volaris reducirá 2 puntos porcentuales su capacidad en abril y 9 puntos porcentuales en mayo.

Para junio y la segunda mitad del año también se espera una en algunas rutas.

En el primer trimestre, Volaris reportó una pérdida neta de 71 millones de dólares.

Lee también

Los ingresos operativos totales se ubicaron en 770 millones, un incremento de 14%; mientras que los gastos operativos totalizaron en 791 millones, comparados con 688 millones en el mismo periodo del año anterior.

El costo promedio de combustible se incrementó 16%, ubicándose en 3.06 dólares por galón.

“Nuestros resultados del primer trimestre reflejan una ejecución disciplinada, fortaleciendo la calidad de los ingresos, optimizando la asignación de capacidad y manteniendo un sólido control de costos en un entorno de más desafiante.

Lee también

“La demanda se mantuvo sólida en toda nuestra red, impulsada por el dinamismo en los mercados transfronterizos y un fuerte desempeño en los ingresos. Estamos respondiendo con agilidad ante la volatilidad en los precios del combustible, aprovechando la flexibilidad de nuestro modelo mediante ajustes de capacidad, optimización de la red y ajustes de precios selectivos, los cuales han sido bien absorbidos, con una que se mantiene resiliente en nuestros mercados”, comentó Enrique Beltranena, presidente y director general de Volaris, en su reporte financiero.

El conflicto en ha presionado al alza el precio de los combustibles, incluyendo la turbosina.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]