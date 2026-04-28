Nueva York.- El coloso del entretenimiento Paramount Skydance pidió autorización a los reguladores de Estados Unidos para que inversores extranjeros, incluidos fondos soberanos de Medio Oriente, puedan alcanzar hasta 38.5% del capital de la compañía resultante de su adquisición de Warner Bros. Discovery (WBD), según un documento presentado ante la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, en inglés).

En un documento presentado el lunes a la FCC, Paramount detalla que hasta un 49.5% del capital de la entidad combinada podría estar en manos de inversores extranjeros, de los cuales un 38.5% correspondería a tres fondos soberanos de Medio Oriente.

En concreto, el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita tendría una participación del 15.1%, el fondo soberano de los Emiratos Árabes Unidos un 12.8% y la Autoridad de Inversiones de Qatar, un 10.6%.

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Por su parte, David Ellison, presidente y director ejecutivo de Paramount Skydance, y su padre, Larry Ellison, cofundador de la tecnológica Oracle, así como la firma de inversiones Redbird, seguirán siendo los principales accionistas de la empresa fusionada.

Además, los Ellison controlarán los derechos de voto y la toma de decisiones de la empresa.

Según medios especializados, la FCC prohíbe actualmente que inversores extranjeros posean más del 25% de una empresa con licencias de radiodifusión, a menos de que esta participación se considere un beneficio para el interés público.

Inversión extranjera fortalecerá la industria, argumenta Paramount

En el documento presentado a la FCC, Paramount asegura que la inversión extranjera permitiría a la empresa "competir mejor" en el mercado de radiodifusión y propulsar así "la fortaleza de la industria".

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Un portavoz de Paramount aclaró a The Wall Street Journal que "la presentación de una solicitud" ante esta comisión "es un procedimiento estándar para inversiones como esta y no es una condición para que" la empresa cierre su adquisición de WBD.

La semana pasada, la junta de accionistas de Warner Bros. Discovery aprobó fusionarse con Paramount.

Esto aclara el camino a que Paramount adquiera WBD por 111 mil millones de dólares (mmdd)y se quede con los activos de la compañía, que incluye HBO y HBO Max, los estudios de cine y televisión de Warner Bros., DC, CNN, TBS, TNT, HGTV y Discovery+.

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Según los términos del acuerdo, que desde que se planteó ha suscitado críticas por parte de Hollywood, los accionistas de WBD recibirán 31 dólares en efectivo por cada acción ordinaria que posean de la empresa.

Ambas empresas esperan conseguir la aprobación de los reguladores gubernamentales y cerrar la transacción en el tercer trimestre de 2026.

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