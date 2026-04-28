El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, señaló que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, no tenía conocimiento de alguna operación con agentes estadounidenses en territorio nacional.

“La gobernadora de Chihuahua a mí me dijo que ella no tenía conocimiento de que se estuviera llevando alguna operación con agentes norteamericanos en campo”, indicó en conferencia de prensa.

El funcionario federal detalló que esto se lo dijo la propia Mandataria estatal tras la reunión de trabajo que sostuvieron el pasado jueves 23 de abril, realizada para abordar los hechos donde murieron dos elementos de la CIA en la entidad, posterior al desmantelamiento de un narcolaboratorio.

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De acuerdo con García Harfuch, existe un intercambio constante de información con el gobierno de Estados Unidos para ejecutar acciones contra el crimen organizado y detener a presuntos líderes delictivos, como en la reciente captura de Audias Flores “El Jardinero”, segundo al mando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y hombre de confianza de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”.

Sin embargo, subrayó que es muy diferente intercambiar información y actuar conforme a lo que marca la ley, a tener agentes extranjeros en campo durante operativos nacionales.

“En el caso de Chihuahua, nosotros no tenemos conocimiento de qué estaban haciendo personas que obviamente lamentamos mucho su fallecimiento. Eso ya lo determinará la propia Fiscalía General de la República sobre la investigación que está realizando”, agregó.

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Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, en conferencia de prensa este martes 28 de abril de 2026. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, mencionó que los agentes extranjeros no ingresaron a ninguna instalación militar y tampoco tuvieron contacto con personal militar.

“Se localizó el laboratorio y, posteriormente, se resguarda. Esa es la función que hace el personal militar: dar seguridad periférica mientras que las autoridades de la fiscalía llevan a cabo sus indagatorias”, expuso.

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