Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, presentó en conferencia de prensa detalles sobre el doble golpe que asestó el Gabinete de Seguridad ayer al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que derivó en las detenciones de Audias Flores Silva “El Jardinero” y César Alejandro “Güero Conta”.

El funcionario federal detalló que “El Jardinero”, quien era el segundo al mando de este grupo delincuencial después de “El Mencho”, operaba una red criminal que cometía delitos de secuestro, robo de combustibles, homicidio, tráfico de armas, despojo de propiedades y extorsión.

Audias Flores Silva, dijo, operaba corredores criminales estratégicos en el occidente y centro del país, en donde extendía su influencia hacia el oriente del estado de Michoacán.

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En el delito de extorsión, García Harfuch señaló que este presunto criminal lideraba un esquema delictivo sistemático en contra de transportistas de carga, a quienes exigía reportar cada unidad que ingresara o transitara por determinadas rutas.

Además, este cabecilla del CJNG imponía pagos periódicos mediante amenazas, control territorial y el ofrecimiento de una supuesta protección en rutas ilegales.

Por este motivo, el secretario de Seguridad reconoció que esta detención representa un golpe contundente a la expansión territorial de esta organización criminal y al delito de extorsión.

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El doble golpe al CJNG

Ayer, el Gabinete de Seguridad asestó un golpe doble contra las cúpulas del Cártel Jalisco Nueva Generación, con la detención de Audias Flores Silva “El Jardinero” y César Alejandro “Güero Conta”.

Sobre “El Jardinero”, quien fue detenido en el estado de Nayarit, autoridades federales detallaron que Estados Unidos ofrecía por su captura una recompensa de 5 millones de dólares. Este presunto líder criminal sonaba como principal sucesor del abatido Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”.

A “Güero Conta”, quien cayó en Jalisco, se le señala por lavado de dinero mediante empresas y prestanombres, así como adquirir aeronaves, embarcaciones, casas, ranchos e invertir en productoras de tequila para este ilícito. Por ello, García Harfuch indicó que su aprehensión representa un golpe importante a la estructura financiera del CJNG.

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