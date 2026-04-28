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“Que vea la Fiscalía”, dijo la presidenta sobre el caso del contralmirante , señalado por huachicol fiscal y tráfico de drogas, y que fue detenido en Argentina.

En su conferencia mañanera de este martes 28 de abril en, Sheinbaum Pardo indicó que se pide la deportación porque entró con pasaporte falso.

“¿Sería posible que el gobierno de (Javier) Milei use esto a su vez para golpear al gobierno mexicano?”, se le preguntó.

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“Bueno, no sé, que vea la Fiscalía, la Fiscalía es quien lleva el caso y ya lo que se está pidiendo es la deportación porque entró con pasaporte falso, o la extradición en todo caso. Ya la Fiscalía tendría que determinarlo”, respondió.

Agregó la Mandataria federal que se va a pedir información a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) o a la Fiscalía de cómo va el caso.

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