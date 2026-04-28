La mañanera de Sheinbaum, 28 de abril, minuto a minuto

Este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional, para informar los acontecimientos más importantes de su gobierno a nivel nacional.

Sigue el minuto a minuto de lo más relevante de la conferencia matutina.

Nación 08:46 AM Marath Bolaños resalta la reducción gradual de la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas; “en décadas anteriores hubo una precarización del trabajo y una limitación del aumento del salario de los trabajadores del país”, dice.

Nación 08:42 AM Sheinbaum destaca coordinación del Gabinete de Seguridad federal, tras detención de “El Jardinero” en Nayarit, perfil criminal de alto nivel en el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Nación 08:39 AM “Se tiene que seguir investigando, no para con una renuncia”, dice la presidenta Claudia Sheinbaum tras la salida de César Jáuregui de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

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Nación 08:32 AM La Mandataria federal destaca que México ha registrado un avance en exportaciones durante marzo de 2026.

Nación 08:18 AM La presidenta Sheinbaum condena que durante el “periodo neoliberal” hubo un abandono en la construcción de infraestructura hospitalaria; contrasta que en siete años de la 4T se hizo más que en 36 años previos a la llegada de Andrés Manuel López Obrador.

Nación 08:08 AM Alejandro Svarch, director del IMSS Bienestar, se enlaza a la Mañanera del Pueblo para dar seguimiento al Hospital Regional de la sierra otomí tepehua. “Estamos supervisando de primera mano que se dé atención gratuita a las personas y que los medicamentos estén llegando”, afirma.



Nación 08:04 AM Martí Batres, director general del ISSSTE, presenta el funcionamiento del nuevo acelerador lineal inaugurado en el Hospital Regional “Centenario de la Revolución Mexicana”, en el estado de Morelos.

Explica que este es un equipo moderno de radioterapia que combate todo tipo de cáncer, usado especialmente contra el cáncer de mama, con una “precisión submilimétrica”.

Batres destaca inversión superior a los 108 millones de pesos.

Nación 08:01 AM Zoé Robledo informa sobre la recuperación del Hospital Gineco-Pediatría No. 15 en Ciudad del Carmen, Campeche, cuya construcción fue abandonada en el año 2014.

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Nación 07:57 AM Como parte de la Semana Nacional de Vacunación "Vacunar es Amar", aplican vacunas a dos mujeres embarazadas en la conferencia matutina.

Nación 07:44 AM David Kershenobich, secretario de Salud, presenta avances sobre la Semana Nacional de Vacunación de 2026, que inició el pasado 25 de abril; anuncia que la jornada se extenderá a todo el mes de mayo. Señala que en estos días se han aplicado más de 900 mil dosis; “es la medida preventiva más importante”, expresa.

Nación 07:42 AM Zoé Robledo, director general del IMSS, descarta que el empleo formal en el país haya decrecido. “Ha habido una creación de 250 mil puestos de trabajo”, asegura.



Nación 07:36 AM El secretario de Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, reporta que en marzo de 2026 se registró que hay 60.2 millones de personas con una ocupación, lo que representa 422 mil personas más que en 2025. De acuerdo con el funcionario, México mantiene la tasa de desocupación más baja de todos los países que integran la OCDE.

Nación 07:33 AM Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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