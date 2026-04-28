La presidenta Claudia Sheinbaum elevó el tono contra la gobernadora de Chihuahua María Eugenia Campos (PAN) y el gobierno de Estados Unidos por el caso de la presencia de dos elementos de la CIA en ese estado para apoyar en temas de seguridad y quienes más adelante murieron en un accidente.

Ayer, desde Palacio Nacional, la Jefa del Ejecutivo federal cuestionó fuertemente la unidad creada por la gobernadora panista para investigar la presencia de estos agentes estadounidenses en Chihuahua, en donde señaló: “O fue la fiscalía o el gobierno estatal, no hay de otra”.

Tras la reunión que sostuvieron el pasado jueves la gobernadora de Chihuahua y el secretario de Seguridad federal (SSPC), Omar García Harfuch, la Mandataria federal señaló que su gobierno desconocía que se hubiera creado esa unidad de investigación.

“Realmente no se requerirían tantas unidades de investigación. O fue la fiscalía o fue el gobierno, no hay de otra. O fue la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua o fue el secretario de Seguridad, no hay muchas más opciones para poder colaborar con personas extranjeras sin seguir la Ley de Seguridad Nacional y la Constitución.

“Entonces, pues vamos a esperar qué dice la gobernadora. Mientras tanto, es importante que se proceda en este sentido”, indicó la Presidenta.

“EU tiene que respetarnos”

En conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que siempre se busca tener una buena relación con el gobierno de Donald Trump, pero advirtió que el país vecino “tiene que respetarnos, igual que lo respetamos”.

La Jefa del Ejecutivo federal señaló que es mejor siempre buscar tener una buena relación con la Unión Americana por diversas razones, entre ellas por ser socios comerciales, por compartir una frontera de más de 3 mil kilómetros y porque hay cerca de 40 millones de mexicanos en aquel país y en México viven más de un millón de ciudadanos estadounidenses.

“Es nuestro vecino y tenemos que hacer todo lo posible por llevarnos bien, por muchas razones (…) Somos socios comerciales.Y porque es mejor buscar siempre una buena relación con nuestro vecino del norte, igual que con nuestros vecinos del sur, con todo el mundo, pero buscamos siempre una buena relación.

“¿Cuál es nuestro marco donde nos movemos? La defensa de la soberanía y de nuestros principios. Y en ese marco siempre vamos a levantar lo que pensamos y a decir lo que pensamos, y a buscar siempre un acuerdo en el marco de la defensa de nuestra soberanía. Pero nosotros no queremos tener una mala relación con el gobierno de Estados Unidos, pero tienen que respetarnos, igual que los respetamos”, dijo.

“No somos menos”

En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confió en que este caso sea aclarado y que la buena relación con el país vecino y con el embajador Ronald Douglas Johnson se mantenga en términos de colaboración y sin subordinación.

“Nosotros no somos menos que Estados Unidos, ellos no son más, o sea, no es un país que nos tenga que decir cómo nos comportamos, no. Nosotros con la frente en alto en una relación de igual a igual, porque México es un gran país, respetado en el mundo entero; pero, además esa es nuestra responsabilidad, darle a México la dignidad”, expuso.

Señaló que no tiene deseo de entablar un conflicto con los vecinos del norte; sin embargo, pidió claridad y hacer público el motivo por el que entraron agentes de la CIA sin autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

“La relación con Estados Unidos es de iguales, nunca bajando la cabeza. Somos un país que con todo el mundo es de igual a igual. Nada de que somos menos, no. Esta idea que se promovió durante tantos años, del mexicano abajo del nopal, flojo, que del otro lado era el desarrollo y que de este lado eran los mexicanos flojos. Los trabajadores mexicanos son los mejores trabajadores del mundo, sostienen la economía de aquí y sostienen la economía de allá”.

Confía en que caso no se repita

La Jefa del Ejecutivo espera que el caso de agentes estadounidenses en el país no se repita y sea una excepción, algo que ha expresado el canciller Roberto Velasco con el embajador Johnson a través de una nota diplomática.

Señaló que se buscará que se cumplan las leyes mexicanas, especialmente la Ley de Seguridad Nacional y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“¿Para qué vulnerar esa coordinación si estamos dando resultados? Y no es que nosotros les demos resultados a ellos, es que en conjunto en la relación bilateral estamos dando resultados en ambos países”, resaltó la Mandataria.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.