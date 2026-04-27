La Secretaría de Salud informó que las instituciones del Sector Salud han aplicado 37 millones 87 mil 151 dosis de vacuna contra el sarampión en todo el país de enero de 2025 al 24 de abril de 2026, mismo periodo en el que se acumulan 16 mil 579 casos de sarampión confirmados.

Al invitar a la población a inmunizarse, indicó que las niñas y niños de 6 meses a 12 años son el grupo prioritario, ya que su protección es clave para interrumpir la transmisión del sarampión en la comunidad. Por ello, exhortó a madres, padres y personas cuidadoras a revisar los esquemas de vacunación de sus hijas e hijos y acudir a los servicios de salud en caso de tener dosis pendientes.

Invitó a personas de 13 a 49 años que no cuentan con vacuna contra el sarampión o no tienen su segunda dosis a acercarse al centro de vacunación más cercano de las instituciones del Sector Salud —IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, Pemex, Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina— con el propósito de ampliar la cobertura de vacunación en todo el territorio nacional.

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De acuerdo con la Dirección General de Epidemiología, en este año se han confirmado 10 mil 2 casos de sarampión acumulados. En Jalisco se han registrado 5 mil 741; en Ciudad de México, 843; en Chiapas hay 777; en el Estado de México, 307; en Sonora se han documentado 301; y en Sinaloa, 272.

Desde el 1 de enero de 2025 al 24 de abril de 2026, se han notificado 39 mil 407 casos probables, de los cuales se han confirmado a sarampión 16 mil 579. En la última semana del 2026 se han acumulado 345 casos probables y 82 casos confirmados.

El grupo de edad con el mayor número de casos es de 1 a 4 años (2 mil 143 casos), seguido del grupo de 25 a 29 años (mil 927 casos) y el de 5 a 9 años (mil 893 casos) (Gráfica 2). La tasa de incidencia más elevada se presenta en los menores de un año con 81.03 casos por cada 100 mil habitantes, seguido del grupo de 1 a 4 años y 5 a 9 años, con tasas de 25.01 y 17.88 respectivamente

En el país se han confirmado 36 acumuladas en el periodo 2025- 2026; distribuidas en 10 estados: 21 en Chihuahua, cinco en Jalisco, una en Sonora, dos en Durango, una en Michoacán, una en Tlaxcala, dos en Ciudad de México, así como una en Chiapas, Guerrero y Sinaloa, respectivamente.

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