Este sábado 25 de abril comenzó la Semana Nacional de Vacunación 2026 con el fin de garantizar la aplicación gratuita de todas las vacunas del esquema nacional y prevenir hepatitis B, sarampión, rubéola, tos ferina, tétanos, influenza, covid-19, Virus del Papiloma Humano (VPH), entre otras.

Dicha jornada se llevará a cabo del 25 de abril al 2 de mayo en unidades médicas de todo el país, para fortalecer las coberturas y proteger a la población contra enfermedades prevenibles. La Secretaría de Salud detalló que la meta es aplicar 1.7 millones de dosis, al no ser necesario contar con derechohabiencia.

Además, tiene como finalidad fortalecer el Programa de Vacunación Universal a través de la recuperación de esquemas incompletos y el incremento de coberturas, de manera especial en niñas, niños, adolescentes, personas adultas, personas gestantes, adultos mayores y grupos en situación de riesgo.

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Autoridades indicaron que la Semana Nacional de Vacunación 2026 es una acción estratégica para recuperar coberturas, cerrar brechas después de los desafíos recientes y avanzar hacia un sistema de salud más equitativo, preventivo y centrado en las personas. Estas son las vacunas que se aplicarán durante la semana:

BCG y Hepatitis B para recién nacidos

Hexavalente acelular, neumocócica conjugada, rotavirus, para menores de un año

Triple viral (sarampión, rubéola y parotiditis), Hexavalente acelular, neumocócica conjugada y hepatitis A en la primera infancia

DPT (difteria, tos ferina y tétanos) como refuerzo en población infantil

VPH en niñas y niños de quinto año de primaria y de 11 años no escolarizados, adolescentes y personas de 11 a 49 años que viven con VIH y mujeres de 9 a 19 en protocolo de atención por violación sexual

y mujeres de 9 a 19 en protocolo de atención por Td y Tdpa (tétanos, difteria y tos ferina) en adolescentes, personas adultas, mujeres embarazadas y personal de salud

VSR. Personas gestantes entre las 32 a 36 semanas de gestación

Influenza estacional y covid-19 niñas y niños menores de 5 años, población en riesgo, personal de salud y personas adultas mayores

Neumococo para personas mayores de 60 años

Dicha dependencia, encabezada por David Kershenobich, anunció que la aplicación se realizará en unidades de salud, puestos semifijos en espacios de alta afluencia y mediante brigadas móviles que acercarán los servicios a comunidades rurales, zonas de difícil acceso y áreas con rezago en vacunación.

El secretario de salud, David Kershenobich, en el arranque de la Semana Nacional de Vacunación en la Ciudad de México. Foto: Secretaría de Salud

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También se implementarán estrategias comunitarias como visitas casa por casa, revisión de Cartillas Nacionales de Salud y campañas de sensibilización, para fomentar la vacunación oportuna y proteger a la población contra enfermedades prevenibles.

En Ciudad de México, la jefa de hobierno, Clara Brugada, y el titular de la Secretaría de Salud, inauguraron esta última jornada: “La prevención salva vidas; vacunarse es producir salud y juntas y juntos nos protegemos”, afirmó Kershenobich-

Subrayó que la vacunación ha sido clave en el aumento de la esperanza de vida en el país y que el esfuerzo debe acompañarse de un “contagio social” que motive a la población a participar activamente.

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El secretario de salud resaltó la incorporación de la vacuna en contra del virus sincicial respiratorio, dirigida a mujeres embarazadas: “Protege a la madre, pero el mensaje más importante es que protege a la niña o al niño que va a nacer, evitando complicaciones graves como la neumonía en los primeros meses de vida”, señaló.

En su intervención, el subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark, destacó que la vacunación es un pilar del nuevo modelo de atención: “La vacunación es el primer paso hacia la universalización de los servicios de salud, para que todas las personas puedan acceder a ellos sin importar su condición”, dijo.

Por su parte, la directora general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, Samantha Gaertner, destacó el carácter estratégico de esta jornada: “Hoy no solo inauguramos una jornada, sino que reafirmamos un compromiso con la vida, el bienestar y el futuro de nuestra población”, expresó.

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