En el marco de la 24.ª Semana de la Vacunación en las Américas (SVA) y Semana Mundial de Inmunización 2026, la Secretaría de Salud (Ssa) anunció la realización de la Semana Nacional de Vacunación 2026, bajo el lema “Vacunar es amar”, que se llevará a cabo del 25 de abril al 2 de mayo de 2026 en todo el territorio nacional, como parte de las acciones prioritarias para la prevención, control y eliminación de enfermedades.

A través de un comunicado, explicó que la jornada intensiva tiene como objetivo fortalecer el Programa de Vacunación Universal mediante la recuperación de esquemas incompletos y el incremento de coberturas, especialmente en niñas, niños, adolescentes, personas adultas, personas gestantes, adultos mayores y grupos en situación de riesgo.

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Personal de salud aplica la vacuna triple viral como parte de las acciones para prevenir casos de sarampión. Foto Especial.

¿Qué vacunas se aplicarán?

Detalló que durante esta semana se garantizará la aplicación gratuita de todas las vacunas incluidas en el esquema nacional, entre ellas:

-BCG y Hepatitis B para recién nacidos.

-Hexavalente acelular, neumocócica conjugada, rotavirus, para menores de un año.

-Triple viral (sarampión, rubéola y parotiditis), Hexavalente acelular, neumocócica conjugada y hepatitis A en la primera infancia.

-DPT (difteria, tos ferina y tétanos) como refuerzo en población infantil.

-VPH (Virus del Papiloma Humano) en niñas y niños de 5to año de primaria y de 11 años no escolarizados, adolescentes y personas de 11 a 49 años que viven con VIH y mujeres de 9 a 19 años en protocolo de atención por violación sexual.

-Td y Tdpa (tétanos, difteria y tos ferina) en adolescentes, personas adultas, mujeres embarazadas y personal de salud.

-Influenza estacional y COVID-19 niñas y niños menores de 5 años, población en riesgo, personal de salud y personas adultas mayores.

-Neumococo para personas mayores de 60 años.

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En ese sentido, destacó que la aplicación se realizará en unidades de salud, puestos semifijos en espacios de alta afluencia y mediante brigadas móviles que acercarán los servicios a comunidades rurales, zonas de difícil acceso y áreas con rezago en vacunación.

Agregó que también se implementarán estrategias comunitarias como visitas casa por casa, revisión de Cartillas Nacionales de Salud y campañas de sensibilización, con el propósito de fomentar la vacunación oportuna y proteger a la población contra enfermedades prevenibles.

Ante ello, la dependencia hizo un llamado a la población a acudir a su unidad de salud más cercana y completar sus esquemas de vacunación, por lo que recordó que las vacunas son seguras, gratuitas y una de las herramientas más eficaces para cuidar la salud individual y colectiva.

“La participación coordinada de las instituciones del sector salud y de la ciudadanía será fundamental para alcanzar la meta nacional y avanzar en la protección de la salud de todas y todos”, dijo.

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