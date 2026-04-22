Aunque estaba planeado para ayer y se pospuso por el informe sobre el ataque en la zona arqueológica de Teotihuacán, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó la Estrategia Nacional de Salud Mental para las y los Jóvenes: El ABC de las Emociones.

En su conferencia mañanera de este miércoles 22 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo destacó que se trabajó desde hace varios meses e incluso ya se puso en marcha en algunas escuelas del país.

David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud, destacó que la Estrategia está enfocada en atender los factores de riesgo y mencionó que la población adolescente tiene mayor malestar psicológico en comparación con la población adulta.

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Destacó Kershenobich el autocuidado, así como la prevención temprana y oportuna, “más que enfocarse al tratamiento”. Mencionó que tiene un enfoque escolar, cultural y comunitario: “Tiene, sobre todo, un abordaje diferenciado que trata no de estigmatizar, sino de tratar de entender precisamente los factores de riesgo. Y tiene una característica muy significativa: que es la promoción del autocuidado y del deporte”.

“Forma parte de la transformación del sistema de salud con un enfoque preventivo”, dijo.

En el Salón Tesorería, el secretario de Salud expuso la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco del año pasado arrojó algunos factores de riesgo.

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La población adolescente, de 12 a 17 años, tiene en general mayores niveles que la población adulta en malestar psicológico (10%); ideación suicida (3.3%); exposición a la violencia (18.1%) y consumo de drogas (4.7%).

“Todos esos son factores de riesgo que condicionan las alteraciones como significativas en el comportamiento de los adolescentes. Lo importante es cómo prevenirlo. La población de 12 a 17 años concentra las mayores vulnerabilidades y la estrategia se enfoca a tratar esos factores de riesgo en los adolescentes”, dijo.

La presidenta Claudia Sheinbaum en la Mañanera del Pueblo del 22 de abril de 2026 en Palacio Nacional. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

¿En qué consiste la Estrategia Nacional de Salud Mental para Jóvenes?

Mariana Pérez Gay Rossbach, coordinadora en la subsecretaría de Prevención a las Violencias de Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), indicó que la Estrategia Nacional de Salud Mental para las y los Jóvenes está dirigida a jóvenes de 14 a 18 años, madres, padres y personas cuidadoras.

“Este esfuerzo incluye una campaña de sensibilización que se verá y escuchará en diferentes espacios, además de guías para las y los jóvenes, docentes, madres, padres y personas cuidadoras. Actividades de integración en las escuelas y apoyo con brigadas para fomentar espacios que fortalezcan las redes de apoyo. Centros comunitarios, México Imparable con deporte, cultura y salud mental”, señaló.

Además, se contará con una línea telefónica y de mensajes de texto para pedir ayuda. Así, los jóvenes no se sentirán solos y existirán más herramientas para cuidarse y solicitar apoyo en caso de ser necesario. La funcionaria aseguró que siempre hay alternativas para sentirse mejor y ser acompañados.

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“No es solo responsabilidad de una sola persona, también se necesitan entornos que cuiden, instituciones que acompañan y un gobierno que atiende las causas del malestar. Atender la salud mental promoviendo la prevención y la atención integral con las políticas de educación, deporte, cultura y salud permite transformar las condiciones y acompañar a las personas antes de que el malestar tenga un impacto mayor”, dijo.

El primer punto consiste en una Campaña de Sensibilización con mensajes preventivos a través de carteles, spots de televisión, radio y redes sociales. Así como un micrositio con más información sobre salud mental para quienes sientan miedo o pena de pedir ayuda.

El secretario de Salud, David Kershenobich, en la Mañanera del Pueblo del 22 de abril de 2026 en Palacio Nacional. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

SEP anuncia impresión de 18 millones de guías sobre salud mental

Tania Rodríguez Mora, subsecretaría de Educación Media Superior de la SEP, informó que como parte de esta campaña, se imprimirán 18 millones de guías para las y los estudiantes, maestros, padres y madres de familia, así como personas cuidadoras que acompañan a adolescentes en México.

Señaló que las guías están pensadas para los estudiantes de tercero de secundaria y de bachillerato. Estos cuadernillos contendrán información clara sobre qué significa tener salud mental, cómo se puede trabajar en las emociones, qué efectos tienen las redes sociales y cuándo se deben activar una alerta y pedir ayuda.

La funcionaria detalló que el próximo mes de mayo, los estudiantes de tercero de secundaria y preparatoria tendrán una hora semanal para hablar de sus emociones y temas de interés en los salones y patios de sus escuelas.

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Además, planteó fortalecer los espacios de formación y de discusión docente para implementar mejores herramientas de escucha y de acompañamiento a los adolescentes.

Rodríguez Mora afirmó que en el nuevo ciclo escolar convocarán, en todas las escuelas, asambleas con madres, padres de familia, personas cuidadoras de los adolescentes para a platicar cómo acompañarlos mejor.

“Queremos decirles que los necesitamos cerca de la escuela, que juntos y en comunicación podemos acompañar mejor a sus hijos e hijas. Fomentemos comunidades escolares unidas y vivas que construyan paz en sus aulas y en sus patios”, pidió.

En resumen, dijo, el ABC de las Emociones en las escuelas busca fortalecer la convivencia en los salones y en las escuelas como en los hogares: “Tal vez dejar un rato la pantalla y mirarnos y escucharnos con mucha atención, convivir y platicar con los chicos y las chicas para saber sus problemas y estar más cerca y cuidarnos entre todos”, finalizó.

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La presidenta Claudia Sheinbaum en la Mañanera del Pueblo del 22 de abril de 2026 en Palacio Nacional. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

Escuelas serán el eje de la estrategia

La titular de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud, Yerania Emireé Enríquez López, afirmó que las escuelas serán el eje de la nueva estrategia nacional para atender la salud mental de niñas, niños y jóvenes, al presentar el programa “ABC de las emociones”.

Subrayó que los planteles educativos no solo son espacios de transmisión de conocimientos, sino también de construcción de comunidad, donde las y los estudiantes aprenden a convivir y relacionarse.

En ese sentido, destacó que el enfoque humanista de la llamada Nueva Escuela Mexicana incorpora la formación socioemocional, un cambio relevante frente a modelos anteriores que privilegiaban únicamente lo racional.

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“Se enseña a reconocer, comprender y regular emociones como la frustración, el enojo o la ansiedad, con el objetivo de fomentar el autoconocimiento y relaciones basadas en el respeto, la empatía y la resolución pacífica de conflictos”, explicó.

Enríquez López señaló que esta estrategia retoma la experiencia de la campaña nacional contra el consumo de fentanilo, la cual incluyó materiales didácticos para docentes, estudiantes y familias.

Ahora, dijo, se elaboran nuevas guías enfocadas en salud mental y educación emocional, acompañadas de actividades lúdicas y recreativas para promover la expresión y comunicación de emociones entre jóvenes.

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Por su parte, la coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social de la Presidencia, Leticia Ramírez Amaya, informó que se imprimirán 18 millones de guías dirigidas a estudiantes de secundaria y bachillerato, así como a docentes y padres de familia.

Detalló que estos materiales incluirán información sobre salud mental, manejo de emociones, riesgos en redes sociales y señales de alerta para solicitar ayuda. Además, a partir de mayo se implementará una hora semanal de actividades en escuelas para fomentar la integración, la reflexión y el diálogo entre estudiantes.

Asimismo, anunció que en el próximo ciclo escolar se convocarán asambleas con madres, padres y cuidadores para fortalecer el acompañamiento de adolescentes y construir comunidades escolares más unidas.

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Leticia Ramírez Amaya en la Mañanera del Pueblo del 22 de abril de 2026 en Palacio Nacional. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

Sheinbaum acudirá a escuelas a leer con estudiantes

Como parte de esta Estrategia, la titular del Ejecutivo federal anunció que ella irá a las escuelas a leer con las y los alumnos.

“Hasta la Presidenta de la República va a ir a leer a las escuelas (...). Cuidarnos es una actividad colectiva”, dijo.

La Mandataria federal destacó los 100 centros comunitarios México Imparable para que las juventudes se acerquen a realizar deporte y actividades culturales, así como la estrategia Jóvenes Transformando México.

Claudia Sheinbaum reconoció la campaña de sensibilización, 20 millones de guías sobre el ABC de las Emociones y actividades en las escuelas relacionadas con la salud mental.

El secretario de Salud, David Kershenobich, en la Mañanera del Pueblo del 22 de abril de 2026 en Palacio Nacional. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

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