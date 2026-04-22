Este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que Esthela Damián Peralta deja la Consejería Jurídica para competir en el próximo proceso electoral por la gubernatura de Guerrero.

En su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reveló que hace unos días, Esthela Damián le comentó que quería irse a trabajar a Guerrero, por lo que le indicó que debía dejar la Consejería Jurídica antes de competir rumbo a las elecciones de 2027 "porque no se pueden las dos cosas".

Ante esto, Esthela Damián presentó su renuncia con fecha del 30 de abril, día en que dejará el cargo, tras la petición de la Presidenta de terminar el mes.

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¿Quién es Esthela Damián Peralta, la consejera jurídica que dejará el cargo para competir por Guerrero?

Esthela Damián Peralta es identificada como una de las colaboradoras más cercanas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Hace cuatro meses, a mediados de diciembre, Damián Peralta asumió la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en sustitución de Ernestina Godoy Ramos, quien dejó el cargo tras ser designada fiscal general de la República.

El nombramiento no solo representa un relevo institucional, sino también una decisión política que coloca en una posición estratégica del Gobierno federal a una funcionaria que acompañó a Sheinbaum durante la campaña presidencial de 2024 y que forma parte de su círculo de confianza desde su etapa al frente del Gobierno de la Ciudad de México.

Abogada de formación, Damián Peralta ha construido una trayectoria vinculada tanto al trabajo jurídico como a la operación política.

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Su cercanía con la Mandataria se consolidó entre 2018 y 2022, cuando se desempeñó como secretaria particular de la entonces jefa de Gobierno capitalina, un cargo clave para la articulación de la agenda política, la coordinación interinstitucional y el seguimiento de decisiones estratégicas.

Posteriormente, ocupó la dirección general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la Ciudad de México y la secretaría ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Desde esas responsabilidades impulsó políticas públicas con énfasis en derechos humanos, atención a grupos vulnerables y fortalecimiento institucional, áreas que se convirtieron en uno de los ejes de su perfil dentro del servicio público.

En el ámbito federal, Esthela Damián se desempeñó como subsecretaria de Prevención de las Violencias en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cargo que ocupó hasta su llegada a la Consejería Jurídica.

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Desde esa posición estuvo a cargo de la estrategia de atención a las causas de la violencia, un modelo prioritario para el actual gobierno, orientado a la prevención social y a la intervención temprana, con sustento jurídico y enfoque de derechos.

Su participación en la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum fue un factor clave para reforzar su peso político dentro del nuevo gobierno.

Durante el proceso electoral de 2024, Damián formó parte del equipo cercano de la hoy Presidenta y fungió como Coordinadora por la Defensa del Voto, una responsabilidad de alta sensibilidad política que implicó la organización territorial y la operación electoral en una elección presidencial.

La trayectoria política de Esthela Damián inició en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), donde fue representante electoral ante el entonces Instituto Electoral del Distrito Federal en 2003. En 2015, tras el anuncio de una alianza entre el PRD y el PAN, marcó distancia del partido al señalar públicamente que ese proyecto político había concluido para ella, lo que derivó en su incorporación al movimiento que hoy encabeza Sheinbaum.

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Con su llegada a la Consejería Jurídica, la presidenta coloca a una aliada política en una de las áreas más sensibles del Ejecutivo, encargada de dar viabilidad legal a las decisiones presidenciales y de acompañar jurídicamente el rumbo del proyecto de gobierno.

¿Quién ocuparía el puesto de Esthela Damián tras su renuncia?

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que invitó a la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, a ocupar la Consejería Jurídica, destacando su perfil profesional como abogada.

“Considero a Luisa María una extraordinaria abogada y sé que nos va a ayudar, va a contribuir mucho al gobierno de la transformación”, dijo.

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Sheinbaum Pardo explicó que Alcalde Luján aún evalúa la propuesta, por lo que, en caso de aceptar, se abriría el proceso interno en Morena para renovar su dirigencia, cargo que ocupaba desde septiembre de 2024.

"La decisión de quién vaya a ser el dirigente de Morena también se toma en Morena… no somos el partido de Estado”, señaló; en este contexto, también resaltó el nombre de Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, tras los rumores de que ella podría ocupar el cargo en la dirigencia de Morena.

Ante ello, la Mandataria federal añadió que en caso que Ariadna Montiel se vaya a la dirigencia de Morena los programas sociales están blindados.

Anteriormente, Alcalde publicó un video luego de versiones periodísticas que la ubicaban fuera de la presidencia de Morena. Allí, ella dijo que no dejaría el puesto, y que si así lo hiciera, sería solo por que la Presidenta se lo pidiera.

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