La mañanera de Sheinbaum, 22 de abril, minuto a minuto

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Este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la "Mañanera del Pueblo", en donde informa sobre los acontecimientos más relevantes de su administración.
Sigue aquí el minuto a minuto de lo más relevante de su desde Palacio Nacional:
Nación 07:53 AM
Mario Delgado, secretario de Educación Pública destacó la implementación de la Nueva Escuela Mexicana en México.
"Vamos a tener actividades lúdicas, recreativas donde los jóvenes van a aprender a relacionarse", expresó.
Nación 07:52 AM
Mariana Pérez Gay, coordinadora de Prevención de Violencias en la Subsecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, explicó que la estrategia de atención a la salud mental de los jóvenes contempla la prevención y atención adecuada en los menores.
Este A,B, C de las emociones incluye una campaña de sensibilización, guías, actividades de integración en las escuelas, entre otras actividades.
Nación 07:48 AM
La Estrategia Nacional de atención a la salud mental para las y los jóvenes consiste en la promoción del auto cuidado y del deporte.
Nación 07:46 AM
David Kershenobich, secretario de Salud, presenta en la conferencia mañanera la Estrategia Nacional de atención a la salud mental para las y los jóvenes.
La estrategia busca atender los factores de riesgos y el problema en adolescentes.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de consumo de drogas y alcohol, los adolescentes de entre 12 a 17 años presentan mayores vulnerabilidades.
Nación 07:39 AM
En enlace a Veracruz, realizan la entrega de viviendas del Bienestar.
En la entidad, la nueva meta de construcción y entrega de viviendas es más de 102 mil viviendas para beneficiar a las familias.
Nación 07:36 AM
Inicia la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Sigue aquí la transmisión completa:
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