La mañanera de Sheinbaum, 22 de abril, minuto a minuto

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Este miércoles, la presidenta encabeza la "Mañanera del Pueblo", en donde informa sobre los acontecimientos más relevantes de su administración.

Sigue aquí el de lo más relevante de su desde Palacio Nacional:

Nación 07:53 AM

Mario Delgado, secretario de Educación Pública destacó la implementación de la Nueva Escuela Mexicana en México.

"Vamos a tener actividades lúdicas, recreativas donde los jóvenes van a aprender a relacionarse", expresó.

 

Nación 07:52 AM

Mariana Pérez Gay, coordinadora de Prevención de Violencias en la Subsecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, explicó que la estrategia de atención a la salud mental de los jóvenes contempla la prevención y atención adecuada en los menores.

Este A,B, C de las emociones incluye una campaña de sensibilización, guías, actividades de integración en las escuelas, entre otras actividades.

Nación 07:48 AM

La Estrategia Nacional de atención a la salud mental para las y los jóvenes consiste en la promoción del auto cuidado y del deporte.

Nación 07:46 AM

David Kershenobich, secretario de Salud, presenta en la conferencia mañanera la Estrategia Nacional de atención a la salud mental para las y los jóvenes.

La estrategia busca atender los factores de riesgos y el problema en adolescentes.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de consumo de drogas y alcohol, los adolescentes de entre 12 a 17 años presentan mayores vulnerabilidades.

Nación 07:39 AM

En enlace a Veracruz, realizan la entrega de viviendas del Bienestar.

En la entidad, la nueva meta de construcción y entrega de viviendas es más de 102 mil viviendas para beneficiar a las familias.

Nación 07:36 AM

Inicia la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sigue aquí la transmisión completa:

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