Cada mes, en Central de Inteligencia Política generamos el Análisis de Reputación Mediática de Actores (ARMA) de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante marzo de 2026, la cobertura mediática de la Mandataria federal alcanzó un nivel récord, lo que representa un incremento de 33% respecto a febrero.

No obstante, el balance de la conversación pública mostró una tendencia mayoritariamente negativa: 55% de la cobertura fue negativa, 31% positiva y 14% neutra, reflejando un entorno mediático más adverso en comparación con el mes anterior.

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El principal eje que concentró la conversación pública fue el rechazo de la iniciativa de reforma electoral por parte de sus aliados, el Partido Verde y el PT.

Con el rechazo verde-petista, se comprobó que la alianza política con Morena funciona en lo electoral, no en lo legislativo. Este tema, por sí solo, representó 49% de la cobertura mediática de la Presidenta. En materia de seguridad pública, el gobierno federal mantuvo indicadores favorables, destacando la reducción histórica de 44% en homicidios dolosos.

También se registraron eventos como la reactivación del caso Ayotzinapa, cuestionamientos de colectivos de búsqueda y episodios de violencia que reconfiguraron parcialmente la percepción mediática en este rubro.

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En el ámbito económico destacó el acuerdo para establecer un tope de 28.50 pesos al diesel dentro del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), así como anuncios de inversión y coordinación con el sector financiero para ampliar el crédito y fortalecer la actividad productiva frente a la guerra en Medio Oriente.

Al igual que meses anteriores, en el plano internacional Sheinbaum sostiene una postura firme, particularmente en la relación con Estados Unidos. Las tensiones derivadas de declaraciones del presidente Donald Trump, así como la defensa de la soberanía nacional y del nombre del golfo de México, reforzaron un posicionamiento de liderazgo con tintes nacionalistas.

Paralelamente, México avanzó en la consolidación de alianzas estratégicas con América Latina y Europa, destacando acercamientos con los gobiernos de Brasil, Alemania y la Unión Europea.

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Otros temas relevantes incluyeron la aprobación de reformas en materia de pensiones, iniciativas para combatir el feminicidio, avances en infraestructura y programas sociales, así como la agenda vinculada al Mundial FIFA 2026.

También se registraron eventos negativos, como el accidente en la refinería de Dos Bocas, el derrame de hidrocarburos en el golfo de México y presiones de la CNTE, los cuales contribuyeron al volumen de cobertura negativa.

En suma, marzo de 2026 se configuró como un periodo caracterizado por una agenda amplia y activa, pero también por episodios de confrontación política y eventos críticos que impactaron la percepción pública de la Presidenta de México. La combinación de avances estructurales con tensiones legislativas y sociales definió el pulso de la cobertura mediática durante el mes.

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