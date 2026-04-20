Tras haber participado en la reunión “Defensa por la Democracia” en Barcelona, España, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que “le fue bien a México”.

En su conferencia mañanera de este lunes 20 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que “siempre es recibido muy bien México en el exterior” y destacó las muestras de apoyo que recibió en los aeropuertos, al viajar en un vuelo comercial.

También comentó que fue un vuelo cansado de regreso a nuestro país.

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Como parte de los trabajos de revisión del T-MEC, la Mandataria federal recibe a las 10:00 horas en Palacio Nacional al representante comercial de Estados Unidos, Jaimeson Greer.

Indicó la titular del Ejecutivo federal que después de encontrarse con ella, Freer se queda trabajando con la Secretaría de Economía.

También expresó su solidaridad con Japón tras registrarse un sismo de magnitud 7.7: “Esperamos que estén bien todos los mexicanos, que no haya habido pérdidas humanas, vamos a estar pendientes de la información”.

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