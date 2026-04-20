Después de que el embajador estadounidense Ronald Johnson lamentó la muerte de dos agentes instructores de la Embajada de los Estados Unidos, del director de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua y de un elemento de esta agencia en un accidente, después de un operativo para desmantelar narcolaboratorios en Chihuahua, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que el gobierno federal no tenía conocimiento de esta operación.

“La relación es federal, no es estatal”, dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este lunes 20 de abril en Palacio Nacional.

Aseguró que el operativo “fue una decisión del gobierno de Chihuahua”, además que pidió más información a la administración de la gobernadora panista Maru Campos, y se revisa si hubo una violación a la ley de seguridad nacional.

Al lamentar los fallecimientos la titular del Ejecutivo federal mencionó que está en contacto con la Embajada de Estados Unidos en México.

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“No teníamos conocimiento de que hubiera un trabajo directo entre el estado de Chihuahua y personal de la embajada de Estados Unidos en México. Entonces estamos pidiendo toda la información al gobierno de Chihuahua, y también al gobierno de los Estados Unidos, y revisando si hay alguna violación a la ley de seguridad nacional.

“Nosotros tenemos claro, y lo hemos planteado así: que hay colaboración, hay coordinación, pero no hay operaciones conjuntas en tierra ni en aire, no hay operaciones conjuntas”, declaró.

La titular del Ejecutivo federal desconoció de qué agencia eran los agentes: “Tiene que dar información la embajada y por supuesto hasta donde se pueda dar la información, sin afectar la seguridad de las personas”.

🗣️ "No estábamos enterados"



🇺🇸 🇲🇽 Claudia Sheinbaum lamentó la muerte de dos agentes de la embajada de Estados Unidos en Chihuahua. Además, indicó que están investigando si el operativo violó la Ley de Seguridad Nacional; "no hay operaciones conjuntas" entre países, recalcó la… pic.twitter.com/oLzRk50Dn0 — El Universal (@El_Universal_Mx) April 20, 2026

Comentó que desde ayer el gabinete de Seguridad está en contacto con la embajada a cargo del embajador Johnson.

Reiteró que “hay un marco muy bien establecido de los estadounidenses que se dedican a labores de seguridad o de las agencias estadounidenses que están en México, tienen que actuar necesariamente bajo un protocolo”.

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