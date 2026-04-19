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Barcelona, España.— La presidenta de México, , concluyó su gira de trabajo en España, tras una serie de actividades enfocadas en fortalecer la cooperación bilateral además de pedir el respaldo a Cuba en caso de una intervención militar.

En el marco de su visita, la mandataria sostuvo un encuentro con el presidente del Gobierno de España, , con quien dialogó sobre el fortalecimiento de las relaciones entre ambos países, así como oportunidades de colaboración en materia económica, y cultural.

Ambos líderes coincidieron en la importancia de profundizar los lazos históricos y comerciales entre México y España.

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Después de más de tres horas de retraso, el vuelo 038 de Aeroméxico, en el que viaja la presidenta de regreso a México, despegó a más 5:30 de la tarde hora local desde el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.

Durante su estancia en la capital catalana, Sheinbaum Pardo sostuvo encuentros con autoridades locales, y líderes latinoamericanos, abordando temas clave como la inversión extranjera, la transición energética y la cooperación tecnológica, este último con su visita a la Supercomputadora de Barcelona.

Asimismo, participó en un encuentro con connacionales en el consulado mexicano en .

La gira incluyó también recorridos por centros de innovación y reuniones orientadas a fortalecer vínculos culturales y económicos.

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