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El presidente de , Luiz Inácio Lula da Silva, respaldó el "no" a la del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, señalando que lo entiende "perfectamente" y que los dos países "están en la misma trinchera".

"Entiendo perfectamente cuando dices no a la guerra. Yo también dije no a la guerra cuando asumí la presidencia en 2003, cuando el entonces presidente de EU pidió que Brasil participara en la guerra de Irak. Le dije que nuestra guerra era otra. Luchamos por una sociedad justa", dijo junto a Sánchez al término de la primera cumbre España-Brasil, celebrada en Barcelona.

Brasil y España, incidió Lula, están "en la misma trinchera": "Somos el ejemplo de que es posible construir soluciones a los problemas que nos afectan sin ceder a las promesas vacías del extremismo".

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"Asistimos atónitos a una nueva carrera armamentista. Mujeres y niños y niñas se han convertido en objetivos, y la inteligencia artificial ha sustituido la ética humana", añadió el mandatario brasileño, para quien visitar Barcelona "en este sentido de la historia tiene un sentido muy especial".

Hace 90 años, recordó, "esta ciudad se convirtió en la capital española durante una guerra civil que cambió el rumbo de este país y de todo el mundo. España fue el laboratorio de la Segunda Guerra Mundial. El horror que sufrió el pueblo español anticipó la mayor carnicería de la historia".

Lula que calificó a Sánchez,de "compañero" añadió que uno y otro comparten la idea de que "la democracia tiene que ir más allá del voto y aportar beneficios concretos para la vida de las personas", y destacó que Brasil tiene "mucho que aprender con España".

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Los dos presidentes están en el origen de las tres citas internacionales que se desarrollarán este viernes y sábado en Barcelona, ya que además de esta cumbre bilateral habrá otra también de carácter institucional denominada "En defensa de la democracia" y un foro progresista en el que entre sus 3 mil participantes estarán los líderes de Colombia, Gustavo Petro, y México, Claudia Sheinbaum.

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