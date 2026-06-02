En esta temporada de calor en México, las altas temperaturas no solo traen días soleados, sino también la incómoda y rápida aparición de plagas en el hogar, siendo las cucarachas las más comunes y difíciles de erradicar.

Si ya empezaste a notar su presencia en la cocina o el baño, no te preocupes, porque Amazon México tiene la solución inmediata para proteger tu espacio.

Trampas y repelentes para acabar con las cucarachas

Raid Max Insecticida en Aerosol

Cuando suben las temperaturas, la aparición de plagas en el hogar se vuelve un problema común e incómodo. El Raid Max Insecticida en Aerosol está formulado específicamente como una solución de choque de gama alta para erradicar insectos rastreros pesados como cucarachas, alacranes, arañas, ciempiés y hormigas, protegiendo a la familia de los vectores que propagan virus y bacterias.

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Raid Insecticida y Repelente de Mosquitos Eléctrico

Para combatir los mosquitos de forma continua en el hogar, especialmente durante las noches de la temporada de calor, Raid ofrece soluciones eléctricas muy populares que se dividen en dos formatos principales según tus preferencias de uso: el sistema líquido y el sistema de láminas (pastillas).

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Raid Max Trampas para Cucarachas

Las Trampas para Cucarachas Raid (comúnmente conocidas como estaciones de cebo) son una de las soluciones más limpias, seguras y eficientes para controlar y erradicar infestaciones en el hogar, especialmente en áreas sensibles como la cocina o la alacena. A diferencia de los aerosoles, este sistema ataca el problema desde la raíz sin liberar químicos en el aire.

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Killmax Trampas de Pegamento para CUCARACHAS

Las trampas de pegamento de la marca Killmax NO ES TÓXICA y es 100% libre de químicos y pesticidas. Las trampas adhesivas con fragancia son seguras para usar en hogares con niños y mascotas. No contienen productos químicos peligrosos, ofreciendo una alternativa no tóxica a los métodos tradicionales de control de plagas.

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Caja de Trampa para cucarachas

Para combatir las plagas en esta temporada de calor, las cajas de trampa para cucarachas son una de las soluciones más limpias, seguras y efectivas. Se dividen principalmente en dos tipos: estaciones de cebo con veneno (que eliminan el nido por completo) y trampas físicas de pegamento (ideales si buscas opciones libres de químicos).

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