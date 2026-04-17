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El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aplaudió el restablecimiento de relaciones entre y el Fondo Monetario Internacional (FMI) como un avance significativo hacia la mejoría económica del país suramericano, al que Washington seguirá apoyando en su recuperación.

"Acogemos con satisfacción esta decisión de los Estados miembros del FMI como un paso importante en la estabilización y recuperación económica de Venezuela", escribió Bessent en X en respuesta a una publicación de la directora del FMI, Kristalina Georgieva, celebrando la decisión.

El funcionario insistió en que el reconocimiento de Washington al gobierno interino de Delcy Rodríguez "ha allanado el camino para que el FMI retome su colaboración" con Caracas.

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También agregó que la administración del presidente, Donald Trump, ha cumplido "con rapidez" la promesa "de ayudar a estabilizar y restaurar la economía de Venezuela" después de la captura del depuesto mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y su traslado a Nueva York para ser enjuiciado por cargos de narcoterrorismo.

"El Departamento del Tesoro espera que Venezuela trabaje con el FMI en la implementación de políticas que beneficien a todos los venezolanos, y continuaremos colaborando con Venezuela a medida que avanza por este camino", afirmó Bessent.

El organismo internacional anunció este jueves la reanudación de sus vínculos con la nación suramericana durante las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial que empezaron el 13 de abril y concluirán el sábado en Washington.

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El regreso de Venezuela a la entidad llega en un momento de acercamiento diplomático y económico entre EU y el gobierno de la chavista Rodríguez, que recibió el visto bueno de Washington al aceptar las condiciones económicas de Trump, materializadas en la apertura a la inversión extranjera en la industria petrolera y la venta de crudo venezolano con gestión estadounidense.

Venezuela es miembro de la institución desde 1946, pero sus relaciones con el FMI fueron suspendidas en marzo de 2019, cuando el organismo decidió pausar sus contactos "debido a cuestiones de reconocimiento del Gobierno" venezolano.

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