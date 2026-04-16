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Washington.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció este jueves la reanudación de sus relaciones con Venezuela bajo la administración de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, tras haberlas suspendido en 2019 por cuestiones de reconocimiento del gobierno, según informó la directora gerente Kristalina Georgieva.
El FMI anunció este jueves en Washington la reanudación de sus relaciones con Venezuela, una decisión adoptada “guiado por las opiniones de los miembros del Fondo Monetario Internacional que representan la mayoría del poder de voto total del FMI”, según el comunicado oficial difundido por el organismo.
El organismo multilateral explicó que la medida responde a la práctica institucional en casos de reconocimiento de gobiernos, al señalar que actúa “de acuerdo con una práctica de larga data”, en un contexto en el que la directora gerente, Kristalina Georgieva, formalizó la decisión desde la sede del FMI en la capital estadounidense.
La decisión sucede durante las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial que iniciaron el 13 de abril y concluirán el sábado.
Además, la reanudación llega en un momento en el que Caracas ha avanzado en retomar sus relaciones diplomáticas con Estados Unidos, desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero y el visto bueno que Rodríguez recibió al aceptar las condiciones económicas y petroleras de Trump.
El Fondo recordó además que Venezuela es miembro de la institución desde 1946, pero que las relaciones con el país habían sido suspendidas en marzo de 2019, cuando el organismo decidió pausar sus contactos ·debido a cuestiones de reconocimiento del gobierno, en medio de la crisis política venezolana.
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desa/rmlgv
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