México conservará su grado de inversión en los próximos años, pese a los recientes ajustes realizados por agencias calificadoras, pero enfrenta un entorno de incertidumbre que continúa frenando la inversión y limitando el crecimiento económico, advirtió UBS.

En un análisis sobre las perspectivas del país, la firma financiera señaló que los recientes movimientos de Moody’s y S&P no representan una señal de una pérdida inminente del grado de inversión, sino más bien un reconocimiento de riesgos que los mercados ya habían incorporado en sus valuaciones.

En su escenario base, UBS considera que México mantendrá su estatus como emisor con grado de inversión gracias a fortalezas estructurales como la credibilidad de su banco central, la profundidad de sus mercados financieros y su estrecha integración económica con Estados Unidos.

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No obstante, la institución destacó que el margen de maniobra del país se ha reducido. Aunque la economía mexicana mantiene estabilidad macroeconómica, con una inflación en descenso, un sistema bancario sólido y niveles de deuda manejables en comparación con otros países emergentes, persisten factores que afectan las decisiones de inversión de largo plazo.

“Las recientes rebajas en la calificación crediticia por parte de Moody's y S&P ponen de manifiesto una preocupación: el deterioro gradual del crecimiento económico y las perspectivas fiscales de México a mediano plazo. El principal desafío no radica en la inestabilidad financiera ni en una ruptura de la integración norteamericana, sino en la persistente incertidumbre que lastra la inversión y limita el potencial de crecimiento”, explicó.

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T-MEC, reforma judicial y debilitamiento de organismos autónomos, principales riesgos para México

Entre los principales factores de riesgos, la firma resaltó la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). UBS indicó que los inversionistas no anticipan una ruptura del acuerdo comercial, pero sí un proceso prolongado de negociaciones y revisiones periódicas que podría extender la incertidumbre sobre las reglas futuras del comercio regional.

La institución explicó que esta falta de claridad afecta especialmente a los proyectos manufactureros y de infraestructura, que requieren horizontes de planeación de varios años. Ante ello, diversas empresas han optado por posponer inversiones mientras esperan una mayor definición sobre el marco regulatorio y comercial que prevalecerá en América del Norte.

A este escenario se suman factores internos. UBS señaló que la reforma judicial y el debilitamiento de organismos autónomos han elevado las preocupaciones sobre la certidumbre institucional, el Estado de derecho y la efectividad gubernamental.

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Aunque el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha mostrado una postura más pragmática hacia la inversión privada, los participantes del mercado continúan buscando señales más claras sobre las reglas de largo plazo en sectores estratégicos como energía e infraestructura.

Como resultado, la inversión fija bruta ha perdido dinamismo desde mediados de 2024. De acuerdo con el reporte, tanto la inversión pública, limitada por los esfuerzos de consolidación fiscal, como la inversión privada han mostrado una desaceleración. Las encuestas de Banco de México (Banxico) también reflejan un deterioro en la confianza empresarial, ya que una proporción reducida de los participantes considera que actualmente es un buen momento para invertir en el país.

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La debilidad de la inversión ya tiene efectos sobre la actividad económica. UBS recordó que el Producto Interno Bruto (PIB) de México creció apenas 0.6% en 2025 y redujo su previsión para 2026 de 1.4% a 0.8%.

Aunque espera una recuperación gradual durante la segunda mitad del año y hacia 2027, advirtió que el consumo y las exportaciones difícilmente podrán sostener por sí solos una aceleración económica sin una mejora significativa en la inversión y la productividad.

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