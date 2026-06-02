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Culiacán. - Un reporte de una supuesta fuga de gas en el área de cocina de Palacio de Gobierno movilizó a personal de Protección Civil que luego de realizar una intensa inspección lo descartó ya que los equipos que se utilizan son eléctricos.
El Instituto Estatal de Protección Civil dio a conocer que se atendió un reporte sobre supuestos olores a gas, por lo que se puso en práctica el protocolo y se inició una supervisión amplia en varios zonas de Palacio de Gobierno, sobre todo en el área de cocina, donde se constató que las estufas y el resto de los equipos son eléctricos.
Durante la inspección no fue necesario efectuar desalojos ya que no se encontraron indicios de riesgos, por lo que se concluyó la revisión en cuanto a una supuesta fuga de gas, sin ningún reporte negativo.
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