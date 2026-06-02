Culiacán. - La Fiscalía General de la República (FGR) que investiga la privación ilegal de la libertad de dos mujeres en el estacionamiento de una plaza comercial en la ciudad de Mazatlán, el pasado mes de noviembre, solicitó información a la autoridad judicial del estado sobre el hallazgo de dos cuerpos femeninos en avanzado estado de descomposición en el puerto.

Claudia Zulema Sánchez Kondo, fiscal General del Estado, externó que a más de 15 días de este hallazgo en la salida sur de Mazatlán, aún no se han concluido los estudios de genética forense que se practican para determinar las identidades de las víctimas.

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Aclaró que por la descomposición de los cuerpos encontrados por un grupo de activistas de búsqueda, los trabajos forenses no se han concluido, por lo que no se ha podido brindar información certera a las autoridades federales que ejercieron su facultad de atracción del caso de la desaparición de dos mujeres.

Durante una jornada de búsqueda, los días 16 y 17 de mayo pasado, por la zona conocida como el Castillo, a la salida sur de Mazatlán, las activistas del colectivo “Por las Voces sin Justicia” localizaron en un pozo de agua los restos de dos mujeres y de diversas prendas femeninas por lo que notificaron a las autoridades judiciales.

Las condiciones en que se encontraron los restos han dificultado que sean identificados por trabajos de genética forense, por lo que se desconoce si los cuerpos pertenecen a las dos mujeres que fueron privadas de la libertad por personas armadas en noviembre del 2025 en un estacionamiento de una plaza comercial de la colonia Palos Prietos.