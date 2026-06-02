Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva sobre inteligencia artificial (IA) que, entre otras cosas, permitirá al gobierno estadounidense testar y potencialmente vetar nuevos modelos de lenguaje antes de que estén públicamente disponibles para garantizar la seguridad nacional.

Trump decidió en el último momento posponer la firma de esta orden, cuya rúbrica estaba prevista para el pasado 21 de mayo, porque dijo que no quería que minara el liderazgo de las grandes empresas estadounidenses en este terreno.

La medida, adelantada por distintos medios, afirma que la IA fortalece al país, pero a su vez introduce "nuevas consideraciones de seguridad nacional que requieren una acción coordinada entre los departamentos y agencias del Poder Ejecutivo".

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Se cree que el decreto insta a entes como la Oficina del Director Nacional de Ciberseguridad, que forma parte de la Casa Blanca y coordina temas de ciberseguridad para todo el gobierno y otras agencias, a reforzar las defensas de ciberseguridad nacionales para infraestructura crítica y a desarrollar un proceso para preevaluar distintos aspectos de seguridad de nuevos modelos de IA.

Se desconoce de momento qué cambios exactos han sido introducidos en la orden enmendada con respecto al texto cuya firma se canceló en mayo, al igual que los detalles concretos sobre qué nivel de colaboración deben tener las principales empresas estadounidenses de IA, pero, de acuerdo con las palabras de Trump, se cree que el texto sería más laxo en lo que se refiere a las obligaciones de gigantes como Anthropic, Google o OpenAI.

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