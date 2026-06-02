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Culiacán. - En nuevos actos de violencia y vandalismo en la capital del estado, dos inmuebles fueron objeto de ataques por personas armadas. En uno de ellos presuntamente la prendieron fuego y falleció una adulta mayor que no logró ponerse a salvo, por lo que las autoridades judiciales abrieron carpetas de investigación.
Los servicios de emergencia y de seguridad pública fueron alertados que por la calle Rosendo Rodríguez, de la colonia Infonavit Barrancos, personas desconocidas le prendieron fuego a una vivienda en donde vive una adulta mayor con sus nietos.
El personal de bomberos trabajó por varios minutos en forma intensa para sofocar el fuego que consumió la mayor parte de los muebles y amenazaba con propagarse a otras viviendas, por lo que al lograr sofocarlo iniciaron una inspección interna.
Los datos que se conocen es que en una de las habitaciones se encontró el cuerpo calcinado, presuntamente de una persona del sexo femenino, que no logro salir a tiempo y quedó atrapada por el fuego.
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En la calle Felipe Valle, de la colonia Ignacio Allende, vecinos que escucharon repetidos disparos de armas automáticas reportaron los hechos a las líneas de emergencia, por lo que personal militar y de la Policía Estatal Preventiva llegaron al sitio indicado.
Luego de una revisión en dicho sector, localizaron una vivienda con huellas de impactos de bala en su fachada, puertas y ventanas, sin que se tuviera registro de personas lesionadas en este ataque, en el que no se logró detener a los presuntos responsables.
A fines del mes pasado, en distintas zonas de la capital del estado, en un lapso menor de 20 horas se vivió una nueva jornada de violencia con ataques y actos de vandalismo contra negocios, desde estéticas, clínicas médicas, imprentas y un restaurante de mariscos, a los que les prendieron fuego y les dispararon.
En ninguno de los hechos hubo personas lesionadas, solo trabajadores de la imprenta presentaron leves síntomas de intoxicación por inhalación de humo, al quedar dentro del negocio dañado.
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