Con el propósito de aprovechar la celebración del Mundial de Futbol 2026 para fortalecer la promoción turística de la entidad, el Gobierno de Sinaloa presentó el programa “Sinaloa: La Fiesta del Mundial”, una estrategia dada a conocer en el estado que busca difundir sus atractivos culturales, gastronómicos y naturales durante la justa deportiva que iniciará el 11 de junio y que organizarán de manera conjunta México, Estados Unidos y Canadá.

La iniciativa contempla acciones para proyectar a Sinaloa ante visitantes nacionales y extranjeros que acudirán a las ciudades sede del torneo, destacando destinos turísticos, Pueblos Mágicos y experiencias que forman parte de la identidad del estado.

Durante la presentación, la gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde señaló que el objetivo es que el ambiente mundialista tenga presencia en todo Sinaloa y, al mismo tiempo, sirva como una plataforma para mostrar la cultura, la historia, la gastronomía y los principales atractivos que distinguen a la entidad.

La mandataria estatal subrayó que el turismo representa una actividad estratégica para la economía sinaloense debido a su impacto en la generación de empleos y en el bienestar de miles de familias, por lo que consideró que el Mundial constituye una oportunidad para ampliar la proyección del estado y atraer más visitantes.

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“Es nuestra convicción fortalecer a Sinaloa como uno de los grandes destinos de México, impulsando un turismo responsable con actividades como este esquema que hoy presentamos. Queremos que México triunfe en la cancha y aprovecharlo para que Sinaloa gane presencia como un destino de clase mundial, mostrando todo lo que podemos ofrecer”, enfatizó Bonilla Valverde.

Invitó a todas y todos los turistas que nos visiten a disfrutar el Mundial y conocer Sinaloa, y a las y los sinaloenses a que apoyemos a México y a Luis Romo, sinaloense que está en la Selección Nacional.

La secretaria de Turismo, Mireya Sosa Osuna, detalló en qué consiste Sinaloa: La Fiesta del Mundial.

“Es una estrategia integral para aprovechar este momento histórico deportivo y posicionar a Sinaloa como un destino atractivo para quienes visitarán las sedes mundialistas como son Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, que permita fortalecer a la actividad en beneficio no solo de la imagen del estado, también la economía de las empresas turísticas y de las y los sinaloenses que dependen del turismo”, dijo la funcionaria estatal.

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“Sinaloa: La Fiesta del Mundial”; promoverá atractivos culturales, gastronómicos y naturales. Foto: Especial

Destacó que Sinaloa cuenta con gran conectividad área y terrestre que permitiría a visitantes extranjeros visitar rápidamente al estado desde las ciudades sede.

Señaló que, en conjunto con empresas turísticas de Mazatlán, Ahome, Culiacán y los municipios donde hay Pueblos Mágicos, como Cosalá, El Fuerte, Rosario, San Ignacio y Mocorito, asociaciones de hoteles, empresas transportistas, cámaras empresariales como Canirac, Codesin, asociaciones culturales y artesanales, y operadoras de aeropuertos, entre otros organismos, se ha dispuesto una estrategia basada en cinco ejes.

“Vamos a trabajar en cinco ejes estratégicos, como Experiencia mundialista, Promoción Turística, Gastronomía Sinaloense, Turismo de experiencia y Cultura e identidad, para abarcar todas las áreas de turismo y promocionar completamente a Sinaloa”, indicó Sosa Osuna.

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Reveló que, en conjunto con los ayuntamientos de Pueblos Mágicos, la delegación de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Instituto Sinaloense del Deporte, Instituto Sinaloense de la Juventud y otras dependencias, se han dispuesto un sinnúmero de actividades deportivas, recreativas y culturales para disfrute de las y los sinaloenses durante el Mundial de Futbol.

Con apoyo de SEDATU y su delegado en Sinaloa, Casimiro Zamora Valdez, se construirán 36 canchas deportivas en los Pueblos Mágicos, y de acuerdo con quienes tienen los derechos televisivos, se transmitirán públicamente los partidos de México contra Sudáfrica, el 11 de junio, y el 18 de junio, contra Corea, en El Fuerte.

Asimismo, a través de un esquema coordinado por la Secretaría de Seguridad Pública que dirige el General Sinuhé Téllez López, con apoyo de dependencias municipales, estatales y federales, se brindará seguridad a las y los visitantes a los atractivos turísticos sinaloenses.

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El programa promoverá atractivos culturales, gastronómicos y naturales para impulsar el turismo en el estado. Foto: Secretaría de Turismo de Sinaloa

A la presentación de Sinaloa: La Fiesta del Mundial, acudieron también la presidenta de la Comisión de Turismo, la diputada Luz Verónica Avilés Rochín; los alcaldes de los Pueblos Mágicos: Gildardo Leyva Ortega, El Fuerte; Carla Corrales Corrales, Cosalá; Enrique Parra Melecio, Mocorito; Claudia Valdez Aguilar, Rosario, y Sayra Valverde, en representación del alcalde de San Ignacio, Luis Fernando Loaiza.

También la alcaldesa de Culiacán, Ana Mirian Ramos Villarreal; Alí René Zamudio, en representación de la alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios; Sergio Romero y Edna Gutiérrez, de la Asociación de Hoteles y Moteles de Mazatlán; José Ramón Manguart, de la Asociación de Hoteles y Moteles Tres Islas; Rafael Lizárraga Favela, director del Gran Acuario Mazatlán.

Hugo Moreno, de Codesin Zona Centro; Karla García Beltrán, de Canirac Culiacán; Sergio Rosas, de Canirac Mazatlán; Servando Rojo, del Instituto Nacional de Antropología e Historia; el director del Instituto Sinaloense de la Juventud, Saúl Gerardo Meza; el titular del Instituto Sinaloense del Deporte, Armando Camacho Aguilar, entre otras personalidades.

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