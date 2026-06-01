Pachuca de Soto, Hidalgo.- El gobernador Julio Menchaca Salazar (Morena) puso en servicio 140 nuevas unidades del transporte público en las que se invirtieron 730 millones de pesos.

Con estas nuevas y modernas unidades se garantiza una movilidad digna, segura y de calidad para la población hidalguense.

Dijo que en la Secretaría de Movilidad se trabajó para aterrizar las preocupaciones de los usuarios y tener un sistema de transporte que no excede lo que se venía cobrando, 10 pesos.

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Menchaca Salazar detalló que esta reestructuración del Sistema de Transporte Metropolitano, antes conocido como Tuzobús, también contempla una rehabilitación integral de las 34 estaciones e infraestructura olvidada del sistema, a través de una inversión de 195 millones de pesos; así como una mejora en las condiciones laborales para el personal.

En su momento, Lyzbeth Robles Gutiérrez, secretaria de Movilidad y Transporte, informó que la transformación del Sistema de Transporte Metropolitano es la respuesta a una exigencia de la población, misma que hará uso de las nuevas unidades que cuentan con capacidad de 80, 50 y 15 pasajeros.

Añadió que en un mes, el Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo tomará el control del Sistema de Transporte Metropolitano y se intensificarán las capacitaciones para las y los conductores.

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Y Orlando Ángeles Pérez, oficial mayor del Gobierno del Estado de Hidalgo, indicó que, tras 11 años de operación del Tuzobús, se concretó esta reestructuración gracias al uso correcto de los recursos públicos, generando un ahorro de 130.5 millones de pesos, a través del modelo de arrendamiento, frente a la compra y mantenimiento de los autobuses.

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