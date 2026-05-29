Ajacuba.— En menos de cuatro años de la administración del gobernador Julio Menchaca Salazar (Morena) se han ejercido más de 25 mil millones de pesos en obras públicas, cifra superior en 24 mil millones de pesos registrados en los dos sexenios anteriores.

El gobernador dijo que el ahorro que se tiene de los recursos económicos públicos se debe al manejo responsable del dinero del pueblo, y se ha empleado en la creación de infraestructura para mejorar las condiciones de vida de la sociedad hidalguense.

Menchaca Salazar citó como ejemplo lo que se realiza en Ajacuba, donde se ejecutan acciones en materia de infraestructura por más de 93 millones de pesos, entre las que destacan la construcción del sistema de agua potable, la reposición del pozo en Vicente Guerrero, así como la reconstrucción de la carretera estatal Ajacuba–San Juan Tepa y la rehabilitación de la carretera Ajacuba–San Agustín Tlaxiaca en diversos tramos.

También destacó la pavimentación en las calles Julián Villagrán y Tláloc, así como la construcción de 19 cuartos dormitorio.

Alejandro Sánchez García, titular de la Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, anunció la continuidad de la reconstrucción de la carretera Ajacuba–San Agustín Tlaxiaca, la ampliación de la Unidad Deportiva de Santiago Tezontlale y nuevas pavimentaciones en las calles Pino Suárez, Santa Teresa y Zacatecas.

Asimismo, para fortalecer la economía local, se realizaron entregas de apoyos de los programas Emprendiendo Paso a Paso, Hidalgo con Potencial e Impulso NAFIN+Hidalgo 2025, además de Energía para el Bienestar, Transformando con la Juventud y acciones de capacitación y certificación para el desarrollo profesional.

En materia de cultura, en coordinación con la secretaria Neyda Naranjo Baltazar, se entregó equipo de cómputo y periféricos para las bibliotecas de San Nicolás Tecomatlán y Vicente Guerrero, mediante una inversión de 58 mil 870 pesos.

La presidenta municipal de Ajacuba, Zitlaly Jazmín Zúñiga Peña, reconoció al mandatario estatal como un hombre de trabajo y cercanía con la población, al hablar de su esfuerzo que realiza para solucionar los problemas.

“Había gobiernos que nunca se paraban aquí, y el día de hoy usted nos demuestra su humildad y que le interesa nuestra gente”, comentó.

La secretaria de Salud, Vanesa Escalante Arroyo, informó que en el municipio se han realizado brigadas de detección de cáncer de mama, cervicouterino y de próstata, además de inversiones superiores a 173 mil pesos en ayudas técnicas y auxiliares auditivos.