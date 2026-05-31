Pachuca de Soto, Hidalgo.- El gobernador Julio Menchaca Salazar (Morena) y más de 15 mil hidalguenses reiteraron su respaldo incondicional a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la defensa que hace de la soberanía, ante las agresiones y embestidas del extranjero.

La presidenta Sheinbaum Pardo rindió cuentas al pueblo de México en un mensaje que pronunció en el Monumento a la Revolución. Con motivo de su segundo aniversario del triunfo electoral.

“México tiene hoy un gobierno honesto, cercano y comprometido con el bienestar y la dignidad del pueblo”, afirmó la mandataria nacional desde Ciudad de México, donde recordó que más de 42.8 millones de personas son beneficiadas con los programas del Bienestar gracias a un presupuesto superior al billón de pesos.

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Tras enlistar las acciones emprendidas en materia de salud, educación, infraestructura y seguridad, Sheinbaum Pardo reiteró que México es un país dispuesto a colaborar, con un pueblo que defiende la soberanía nacional y rechaza la subordinación; por ello, invitó a las y los mexicanos a seguir en la defensa de la patria con amor y dignidad.

Gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, reitera respaldo a Sheinbaum. Foto: especial

Y el gobernador Menchaca Salazar dijo: “Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, desde el corazón de Hidalgo, desde la Plaza Juárez en Pachuca, miles de hidalguenses le reiteran su respaldo, su apoyo y su agradecimiento.

“En los momentos más difíciles, querida Presidenta, usted ha estado con nosotros, por eso y por mucho más, los hidalguenses, las hidalguenses estamos con usted”, afirmó.

En su mensaje, el titular del gobierno de Hidalgo reconoció el trabajo realizado por Sheinbaum Pardo a lo largo de estos casi dos años como presidenta, defendiendo con dignidad la soberanía y los intereses superiores del país.

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“Son momentos difíciles de la patria, pero tenemos líder, tenemos una mujer que nos representa y siempre estará acompañada por nosotros”, enfatizó Menchaca Salazar al prever que habrá más resultados durante la gestión de la mandataria nacional, que se sumarán a proyectos de gran impacto como el tren de pasajeros AIFA-Pachuca, los Polos del Desarrollo para el Bienestar y la tecnificación del campo hidalguense.

mahc