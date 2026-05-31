En menos de 12 días, el balón comenzará a rodar en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

México y Sudáfrica jugarán el duelo inaugural sobre la cancha del estadio Banorte el jueves 11 de junio, en punto de las 13:00 horas.

El Tricolor y los Bafana Bafana serán los primeros en entrar en acción durante el próximo Mundial.

Al siguiente día, por la noche, otro de los anfitriones comenzará su aventura en la justa mundialista.

Estados Unidos se enfrentará a Paraguay en el SoFi Stadium de Inglewood, en duelo correspondiente al Grupo D.

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Como parte de su preparación para la Copa del Mundo, la selección de las Barras y las Estrellas jugó contra Senegal este domingo 31 de mayo.

Este fue el penúltimo encuentro que la escuadra de Mauricio Pochettino disputará antes de debutar en el certamen veraniego.

Estados Unidos sufrió, pero logró derrotar (3-2) a los Leones de la Teranga en el Bank of America Stadium de Charlotte.

Sergiño Dest (7'), Christian Pulisic (20') y Folarin Balogun (63') fueron los autores de los goles estadounidenses.

Por parte de la selección de África, Sadio Mané (44' y 52') consiguió un doblete, que puso a temblar a los locales porque estuvieron cerca de dejar escapar una ventaja de dos anotaciones.

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En 13 minutos, ya habían marcado los dos tantos; aunque, los africanos necesitaron menos de 10 para lograr la paridad en el inmueble de Carolina del Norte.

Sin embargo, pudieron reaccionar para ponerse de nuevo al frente en el marcador y se quedaron con una victoria más que importante porque ya sumaban dos derrotas (Bélgica y Portugal) en fila en sus últimos juegos amistosos.

STARTING SUMMER WITH A VICTORY! pic.twitter.com/SoCdOtXLRV — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) May 31, 2026

Ahora, Estados Unidos se preparará para disputar su último encuentro antes de iniciar su participación en la Copa del Mundo.

El próximo sábado 6 de junio, la selección de las Barras y las Estrellas se enfrentará a Alemania en el Soldier Field de Chicago.

Después, sus próximos compromisos ya serán en el Mundial; primero jugará ante Paraguay, después ante Australia y cerrará la fase de grupos ante Turquía.