Las selecciones clasificadas al Mundial 2026 están cerca de cerrar su preparación para esta justa veraniega, tal como es el caso de Chequia, nación que será rival de México en la fase de grupos de la Copa del Mundo.

El combinado europeo celebró este domingo un partido amistoso frente a la Selección de Kosovo, el cual ganaron 2-1. Este encuentro es el penúltimo de los checos previo a hacer su presentación en justa mundialista.

En menos de 20 minutos, Chequia ya había encontrado el fondo de la portería local. Al 11, Tomás Larda se encargó de abrir el marcador para mostrar el poderío ofensivo del próximo rival de México.

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Una vez rebasando la media hora de juego, los checos volvieron a anotar. En esta ocasión, Adam Hlozeck se escapó por la banda derecha y finiquitó la acción con un buen disparo para vencer al guardameta de Kosovo y aumentar la ventaja de los suyos.

První minuty v národním týmu ✨🇨🇿 pic.twitter.com/RVT4TVELBg — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) May 31, 2026

Dentro del segundo tiempo, el equipo que iba arriba en el marcador dejó más libertades para su rival y le permitió generar peligro en su área.

Los kosovares tardaron para poder descontar en el marcador, pero coleccionaron un par de avisos antes de romper el cero de su lado. El sustituto Lindos Emërllahu se encargó de recortar distancias y acercar a Kosovo a un posible empate.

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A un minuto del final del juego, los checos encontraron el tercer tanto; no obstante, un futbolista estaba en fuera de juego, por lo que se anuló la anotación.

Chequia cierra su preparación con un partido frente a Guatemala y para el jueves 11 de junio, hará su debut en el Mundial 2026 frente a Corea del Sur en Guadalajara.