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Mantener las coladeras, drenajes y desagües libres de obstrucciones es una tarea fundamental en el aseo del hogar, pues evita malos olores, inundaciones y problemas en las instalaciones de una casa en general.
No obstante, muchos de los productos comerciales utilizados para destaparlos contienen sustancias químicas agresivas que pueden afectar tanto la salud de toda la familia y las mascotas, como al medio ambiente.
Esto trae a colación como cada vez más personas buscan alternativas ecológicas que permiten resolver este tipo de inconvenientes sin poner en riesgo a los habitantes de la casa y dirigiendo el hogar a prácticas más sostenibles.
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Por ello, aquí te explicamos cómo preparar un limpiador ecológico que destapará tus coladeras y desagües utilizando productos fáciles de conseguir, económicos y amigables con el entorno.
¿Cómo preparar tu limpiador de drenajes ecológico?
De acuerdo con un compendio titulado "Recetas de Limpieza Ecológicas para un Hogar Saludable" de la Universidad de Georgia, en Estados Unidos, esta es la manera de preparar la mezcla casera:
Ingredientes
- 1/2 taza de polvo para hornear
- 1 taza de vinagre blanco
- 3.7 litros (1 galón) de agua hirviendo
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Modo de empleo
Para este remedio casero no necesitarás preparar la mezcla con anticipación. Simplemente lleva todos los ingredientes a tu baño, regadera o donde esté la coladera que quieres destapar y sigue los siguientes pasos:
- Vierte el polvo para hornear en el desagüe.
- Ahora vierte el vinagre blanco.
- Deja que la mezcla haga espuma y reaccione por varios minutos.
- Por último, agrega el agua hirviendo para enjuagar el desagüe.
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