Culiacán, Sin.- En la explanada de gobierno, donde concentraron a más de veinticinco mil personas para observar el informe de la presidenta de la República, la gobernadora del estado, Yeraldine Bonilla Valverde afirmó que en Sinaloa con el respaldo del pueblo y el impuso de Rubén Rocha Moya, la Cuarta Transformación avanzó con paso firme.

Durante su mensaje, previo al inició del evento presidencial en la ciudad de México, externó que ante los desafíos internos y externos que enfrenta Claudia Sheinbaum, ella ha actuado con firmeza, inteligencia y dignidad.

Pese al intenso calor que azota a la entidad, lo cual obligó a distribuir paraguas entre los asistentes, la mandataria estatal, portando una playera verde de la selección mexicana de futbol, en un breve mensaje, aseguró que México avanza con más bienestar, justicia social y más oportunidades para el pueblo.

Lee también "México no es piñata de nadie"; Sheinbaum rechaza injerencias de EU, en su segundo informe de rendición de cuentas

Ante los miles de asistentes que desde muy temprano fueron citados a presenciar el segundo informe presidencial, en un enlace desde este sitio que fue reproducido en todo el territorio nacional, Bonilla Valverde, citó que la presidenta Sheinbaum Pardo ha defendido ,la soberanía del país ante la injerencia extranjera.

Previo al inicio del evento oficial presidencial, desde un templete colocado en la explanada de gobierno, en Culiacán, la gobernadora del Estado, afirmó que con el liderazgo de Claudia Sheinbaum que con humanismo y visión de futuro sigue construyendo un México más justo y próspero para todos.

Sinaloa respalda a Claudia Sheinbaum; Yeraldine Bonilla destaca avance de la Cuarta Transformación ante 25 mil asistentes. Foto: Especial

Bajo unos intensos rayos solares, miles de burócratas, funcionarios y ciudadanos de todos los estratos sociales y diversos municipios, fueron concentrados en la explanada de Palacio de Gobierno, donde se colocaron grandes pantallas para presenciar el mensaje de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Lee también El día en que Sheinbaum apuntó a la ultraderecha de EU; crónica de un mitin a rayo de sol

Con dos horas de anticipación fueron citados paras ser acomodados en miles de sillas que se colocaron en la explanada, las cuales son insuficientes para el número de asistentes, cientos de ellos buscan refugio entre las sombras de los árboles y en edificios cercanos.

Las dos principales avenidas que cruzan el Palacio, la Insurgentes y la Lázaro Cárdenas, así como las calles adyacentes fueron cerradas al tránsito, lo que obliga a los asistentes a caminar bajo una temperatura de 30 grados.

Elementos del ejército, con unidades blindadas y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ejercen una vigilancia discreta en torno a Palacio de Gobierno, en donde los burócratas y funcionarios pasan lista para certificar su asistencia.

LL