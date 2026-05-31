Bogotá. Los centros de votación para los comicios presidenciales de Colombia en los que se elegirá al sucesor de Gustavo Petro cerraron el domingo y comenzó el conteo de los votos.

Los comicios se celebraron en medio de la preocupación de los colombianos por la violencia protagonizada por los grupos armados.

Los tres punteros son el progresista Iván Cepeda, aliado de Petro, quien no puede optar a una reelección, y los opositores de signo conservador Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, que prometen mano dura para los grupos armados y los narcotraficantes.

Lee también Inician elecciones en Colombia para buscar sucesor de Petro; Iván Cepeda y De la Espriella se disputan la presidencia

“Hoy se define la libertad, la democracia, el futuro de Colombia”, aseguró De la Espriella, simpatizante del presidente estadounidense Donald Trump y del mandatario salvadoreño Nayib Bukele, tras votar en la ciudad caribeña de Barranquilla. “Vamos a derrotar a la tiranía en la primera vuelta”.

Si ningún candidato obtiene la mitad más uno del total de los votos, los dos más votados se enfrentarán en una segunda vuelta en junio.

Tras votar al sur de Bogotá, Cepeda dijo a la prensa que espera la victoria y que dentro de su campaña tienen un “mecanismo rápido” de conteo de resultados para vigilar que coincidan con los de la Registraduría.

Los candidatos punteros presentan estrategias distintas para enfrentar la violencia y el narcotráfico. (21/05/26) Foto: AP

Candidatos proponen estrategias opuestas para el de crimen organizado

El próximo inquilino del palacio presidencial deberá gobernar en un país con cerca de 27 mil alzados en armas, según cálculos de la Fundación Ideas para la Paz, un centro de investigación sobre el conflicto interno.

A una década de la firma del acuerdo de paz con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el país aún lidia con disidencias de esa guerrilla y otros grupos armados como el cártel Clan del Golfo y la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, alimentados por el narcotráfico y la minería ilegal.

Entre los punteros, Cepeda, senador y candidato por el oficialista Pacto Histórico, es el único que continuará con la política de “paz total” con la que Petro inició diálogos paralelos con los ilegales, a los que aún no ha logrado desarmar.

El oficialismo busca conservar el poder frente a candidatos que prometen un cambio de rumbo. (21/05/26) Foto: AP

Valencia, del Centro Democrático, y De la Espriella, del movimiento independiente Defensores de la Patria, han centrado su propuesta en “enfrentar la crisis de seguridad” combatiendo delitos como el narcotráfico, la extorsión y el secuestro para así “recuperar” el control territorial por parte del Estado en sitios donde operan los ilegales.

“La violencia está desbordada, la guerrilla está en las puertas de la ciudad y nadie puede salir al campo. Volvemos a lo que estábamos hace 20 años”, dijo a The Associated Press el elector Rubén Darío Pineda.

La fuerza pública ha reforzado su presencia con más de 246 mil uniformados en la jornada electoral, en la que hay alerta por peligro de violencia en cientos de municipios. Mientras que aproximadamente mil 500 observadores de organizaciones y misiones internacionales vigilarán su transparencia, incluidos el Centro Carter y la Unión Europea.

Lee también Elecciones en Colombia

Petro se juega su legado

Petro, quien militó en su juventud en una extinta guerrilla, ha buscado que su legado continúe porque asegura que la oposición no le permitió ejecutar todos sus proyectos.

Cepeda ha prometido profundizar la agenda oficialista, ampliando programas sociales y continuando con las reformas del sistema de pensiones y el laboral, mientras busca que el Congreso apruebe la polémica reforma a la salud.

Mientras que Valencia, ahijada política del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), y De la Espriella han prometido dar un giro al actual modelo para priorizar la austeridad del Estado, la rebaja de impuestos para las empresas y el combate a los grupos armados ilegales y a los narcotraficantes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa