La actriz de doblaje mexicana Cristina Hernández y el actor Gerardo Reyero se volvieron tendencia este fin de semana en redes sociales, luego de compartir contenido de su viaje a Las Vegas, Nevada en Estados Unidos.

Durante su estancia en la apodada "Ciudad del pecado", ambos actores participaron en el popular programa "El Precio de la Historia", protagonizada por Rick Harrison, Corey Harrison y Austin Russell, dueños de la casa de empeño Gold & Silver.

Días antes, los actores habían compartido un anuncio en sus redes sociales, donde dieron a conocer que ambos participarían en la serie estadounidense. "Vamos a estar haciendo historia en El Precio de la Historia", dijeron.

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Foto: EFE/ History

Cristina y Gerardo venden Frezzer de edición limitada

El actor poblano de 60 años Gerardo Reyero es conocido por dar voz al personaje de Freezer, archienemigo de Goku en la popular serie japonesa animada Dragon Ball, por su parte, la actriz de 49 años Cristina Hernández, famosa por interpretar a Alegría en la franquicia de Disney, Intensamente.

Hernández se puso en el papel de una clienta más y llevó a vender una figura de Freezer, traída desde Japón y firmada por los actores de voz originales. "¿Cuánto me pueden dar por esta figura? Es muy especial", preguntó Cristina a los empleados, revelando que buscaba obtener 1,500 dólares.

Los trabajadores, quienes también eran personalidades invitadas, tomaron la caja y analizaron la figura. Minutos más tarde, llamaron a un experto: el actor Gerardo Reyero. Tras una examinación al estilo de Freezer, Reyero aprobó el producto y firmó el empaque también, aumentando su valor.

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"Su Ki es poderosísimo. La caja se ve bien, no ha sido abierta... ¿Sabes que es lo más difícil de conseguir? La firma del emperador Freezer latinoamericano... solo con la firma vale 1,500 dólares", bromeó. Finalmente, Cristina cerró la venta por 1,800 dólares y se retiró feliz con su trato.

Asimismo, Hernández compartió algunas fotografías en su cuenta de Instagram, junto a Rick Harrison, hijo del fundador de la tienda en 1989 Richard Benjamín Harrison, conocido como "El Viejo", y Austin Russel, apodado como "Chumlee", empleado de la casa de empeño.

Así reaccionaron los usuarios en redes sociales

Como era de esperarse, los colegas de trabajo y seguidores de ambos actores no tardaron en reaccionar a esta inesperada colaboración en redes sociales, destacando las referencias a sus característicos personajes.

"No lo sé Rick, parece épico".

"La colaboración que no sabía que necesitaba ".

" Vaya pero que genial que 2 grandes actores de doblaje estuvieran en El Precio de La Historia".

"Vale más porque te lo está firmando el mismísimo Freezer latinoamericano ".

"Esto si que me saco una buena sonrisa y una carcajada. Se la rifaron, les quedó genial".

La actriz de doblaje Cristina Hernández vendió la figura original de Freezer firmada por los actores de voz en japonés y por Gerardo Reyero, voz del archienemigo de Goku en español. Foto: Instagram @cricrivoz

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