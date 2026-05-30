El Hot Sale 2026 ha llegado a su punto más alto, y si estás buscando exprimir al máximo tu presupuesto, Sam’s Club se consolida como una de las paradas obligatorias de esta temporada.

El famoso club de precios ha desplegado un catálogo impresionante de descuentos que van mucho más allá de la despensa habitual.

Desde la renovación tecnológica que tu cocina necesita con lo último en línea blanca, hasta los celulares de gama alta más codiciados del año, las ofertas exclusivas para socios prometen romper el mercado.

Si quieres saber cuáles son las piezas tecnológicas y del hogar que realmente valen la pena meter al carrito antes de que se agoten, quédate en esta guía con lo más destacado de la temporada.

Los mejores descuentos en Sam’s Club

iPhone 13 Apple 128 GB

El Apple iPhone 13 de 128 GB se mantiene como una de las opciones más inteligentes y con mejor relación calidad-precio dentro del catálogo de Apple, ideal para quienes buscan un rendimiento de gama alta sin tener que pagar el costo de las generaciones más recientes.

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Lavadora Mabe Carga Superior 19 kg

La línea de Lavadoras Mabe de Carga Superior de 19 kg (con modelos destacados como la Lavadora Mabe 19kg Aqua Saver Automática y la Lavadora Mabe Superior LMA79113VBAB0 es una de las opciones más populares para familias grandes en México. Se enfoca en resolver las necesidades de alta capacidad con un fuerte énfasis en el ahorro de recursos.

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Smartphone Samsung Galaxy S24+ 256 GB Negro Onyx

El Samsung Galaxy S24 Plus en su configuración de 256 GB y acabado Negro Onyx representa el equilibrio ideal en la gama alta de Samsung. Ofrece prácticamente toda la potencia y las funciones de pantalla de la versión Ultra, pero en un cuerpo más redondeado, ligero y cómodo para la mano.

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Frigobar Igloo 4.7 Pies Cúbicos Acabado Espejo

El Frigobar igloo 4.7 pies acabado espejo Compacto Elegante (también disponible bajo el modelo Iglrf47ddmrgr es una de las opciones más sofisticadas del mercado de electrodomésticos compactos. Su principal atractivo radica en su propuesta estética, que combina el rendimiento de refrigeración con un panel frontal de cristal tintado que aporta un toque moderno a oficinas, salas de entretenimiento, bares o cocinas pequeñas.

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Smartphone Samsung Galaxy A56 256 GB Negro

El Samsung A56 256gb 5g (Samsung, Negro)se posiciona como el rey indiscutible de la gama media-alta de la marca. Está diseñado para quienes buscan características muy cercanas a la serie premium Galaxy S (como un rendimiento gráfico superior y funciones de inteligencia artificial), pero manteniendo un costo mucho más competitivo.

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Estufa de Piso Koblenz EK-1131

La Estufa de Piso Koblenz EK-1131 (conocida comercialmente en variantes de diseño como la Estufa Koblenz Venecia EK-1131 VA-ICHIC o la Estufa De Piso Koblenz 30" Ek-1131 Gb-Ichlc Grafito es una línea de cocinas independientes de 30 pulgadas (76 cm) concebida para un uso familiar intenso. Se enfoca en combinar una alta durabilidad de materiales con innovaciones tecnológicas que facilitan significativamente las tareas de limpieza.

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